Enfrontament a Vilanova del Camí entre les treballadores de les escoles bressol i l’ajuntament

El malestar regna a Vilanova del Camí entre les treballadores de les escoles bressol La Baldufa i El Molinet, que han vist com els darrers deu anys patien “congelació de salaris i parcialitat de les jornades de treball” per causa de l’empresa que gestiona el servei, INCOOP S.L. Així ho expliquen en un comunicat enviat a premsa, que compta amb el suport de la Federació d’Ensenyament de la USOC, com totes les treballadores de les escoles bressol, unes setze en total, fan el reclam de manera conjunta.

El comunicat surt en un moment en què l’ajuntament inicia el procés de licitació del servei d’Escoles Bressol i, per tant, les escoles ho veuen com una oportunitat per veure millorades les seves condicions laborals. Segons les treballadores “l’administració local, com a responsable del servei del municipi, pot i ha de definir les condicions mínimes que corregeixin aquestes mancances històriques”, per tant, demanen a l’Ajuntament de Vilanova que en aquest procés de licitació afegeixin plecs que puguin garantir millores en les necessitats laborals de les treballadores.

En aquest sentit, el consistori vilanoví ha respost assegurant que no poden donar a conèixer quines seran les bases del concurs, ja que això seria “una vulneració greu dels principis de transparència i d’igualtat entre candidats”, i afegeixen que des de l’Ajuntament “no tenen competències per modificar condicions laborals ni per establir salaris o jornades fora dels límits legals i contractuals establerts”.

El portaveu de la Federació d’Ensenyament a l’Anoia, Gabriel Vidal ha explicat a aquest diari que “no criminalitzem ni culpabilitzem a l’ajuntament simplement creiem que l’ajuntament té una oportunitat per posar unes bases al concurs que puguin suposar una millora per a les condicions de les treballadores”.

Les setze persones afectades per la situació lamenten en el comunicat la “manca de diàleg amb l’ajuntament”, on Vidal afegeix que, amb el canvi en la regidoria d’educació que hi va haver a l’ajuntament aquest darrer dilluns, encara “no han pogut mantenir converses amb la nova regidora”.

Des de l’Ajuntament de Vilanova han posat èmfasi en el fet que “al cap i a la fi, el que fa l’ajuntament és contractar un servei, no podem decidir les condicions laborals de les treballadores”, i explica com el funcionament és el mateix que en altres processos de licitació que té el consistori: “això es regeix per una normativa molt determinada, no ens podem inventar les lleis” Afegeixen que amb el tema dels plecs de clàusules “no hi pot intervenir cap persona ni empresa que pugui tenir un interès en el concurs”.

Així i tot, les treballadores reclamen en el seu comunicat la necessitat de reunir-se de forma “urgent” amb l’Ajuntament “abans del redactat final dels plecs” amb la finalitat, expliquen, de “recuperar el diàleg” que consideren “imprescindible per arribar a un acord de futur que proporcioni a les escoles els recursos que necessita”.