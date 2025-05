El PSC Som-hi demana que l’Ajuntament doni suport a les reclamacions per l’apagada

El PSC Igualada Som-hi ha valorat la situació després de l’apagada general d’electricitat del dilluns passat. El cap de l’oposició Jordi Cuadras ha agraït a la ciutadania “el seu comportament exemplar gràcies al qual, malgrat la situació d’incertesa i inquietud per no tenir electricitat, no hi va haver cap incidència greu. Destaquem, sobretot, la mobilitat. Tothom va tenir cura en fer una circulació cautelosa mentre no va funcionar el sistema semafòric”.

El PSC també agraeix la feina dels treballadors públics dels serveis essencials: cossos de seguretat i emergències, protecció civil, sanitaris, mestres, personal de les residències, companyia d’aigües i el conjunt de treballadors i treballadores de l’Ajuntament “per la seva actuació i compromís de servei demostrat”.

En la seva intervenció al ple, Cuadras ha expressat que, davant les possibles repercussions econòmiques que s’hagin pogut generar al comerç i al sector empresarial “demanem que el govern de la ciutat estigui al cas de qualsevol aspecte en aquest sentit i en la necessitat d’acompanyar i facilitar les reclamacions que calguin, si cal amb un suport especial per part de l’Ajuntament per facilitar totes les compensacions que siguin possibles i justes. Malgrat que les primeres estimacions no indiquin grans pèrdues materials segons ens traslladen els mateixos sectors afectats, reclamem al govern de Junts que estigui alerta i ofereixi tota l’ajuda necessària”.

El grup socialista també ha explicat que “volem agrair de manera destacada a la Policia Local i els Mossos d’Esquadra el dispositiu especial que es va desplegar durant la nit de l’apagada. Des del nostre grup vam fer arribar la nostra inquietud pel fet que degut a la falta d’electricitat molts comerços no havien pogut tancar les persianes”.