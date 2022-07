Calaf municipalitza la gestió i subministrament de l’aigua

Des del dia 1 de juliol del 2022 l’empresa Aigües de Manresa deixarà de prestar el servei d’aigua a Calaf passant a ser gestionat de forma directa per l’Ajuntament de Calaf.

El traspàs de la gestió del servei des de l’anterior empresa concessionària cap a l’Ajuntament no suposarà cap canvi per a les persones i empreses abonades actualment. Ni tampoc serà necessari fer cap tràmit.

Els usuaris continuaran rebent el servei com fins ara, ja que es mantindran els contractes actuals i els mateixos sistemes de pagament del rebut, els ajuts socials i les mateixes tarifes. Qualsevol gestió relacionada amb la prestació del servei d’aigua s’haurà de realitzar a l’Oficina del Servei d’Aigües de Calaf, ubicada a l’edifici de l’Ajuntament, els dilluns, dimecres i divendres de 09h a 14h. Es podrà demanar cita prèvia al telèfon 662 926 154 o a través del correu electrònic: calaf.aigues@calaf.cat . També s’habilitarà una “Oficina virtual” per a poder realitzar els tràmits habituals com altes, baixes i canvis de nom. S’hi podrà entrar a través de l’enllaç des de la web municipal que s’habilitarà properament.

El manteniment i avaries estarà gestionat per l’empresa TRANSPARENTA

Per tal de complementar els serveis oferts per l’Ajuntament i amb l’objectiu d’oferir una ràpida resposta en cas d’avaria, es va adjudicar al passat Ple del 25 d’abril aquest contracte a l’empresa Transparenta. Aquesta empresa disposa dels mitjans materials i tècnics especialitzats per atendre totes les incidències.

En el cas que una persona usuària tingui alguna incidència o avaria, serà aquesta empresa qui assumirà aquesta gestió a partir de l’1 de juliol ja. Per posar-s’hi en contacte, caldrà trucar al telèfon d’avaries, el 669 050 665, que estarà disponible les 24 h.

Fins a l’octubre, la facturació encara dependrà del sistema d’Aigües de Manresa

Tot i que l’Ajuntament de Calaf començarà a assumir la gestió del servei a partir de l’1 de juliol, com que la facturació és trimestral, fins al mes d’octubre, les factures de l’aigua s’hauran de consultar a la mateixa plataforma d’Aigües de Manresa com fins ara.

Així doncs, la factura corresponent al 3r trimestre de l’any (juliol-agost-setembre) encara arribarà per l’anterior circuit. A partir d’aleshores, les factures es podran consultar a través d’una plataforma pròpia a la qual s’hi podrà accedir des d’un enllaç directe que trobareu a la web municipal i a l’aplicació municipal.