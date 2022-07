El Festival de Llegendes tanca edició amb 4.000 entrades venudes

El Festival de Llegendes de Catalunya tancava aquest diumenge la seva 13 edició amb el recompte de gairebé 4.000 entrades venudes en un esdeveniment que té lloc a Sant Martí de Tous. Així, el municipi ha acollit durant gairebé 4 dies visitants d’arreu del territori català que han omplert tots els espectacles, dels quals, més de la meitat han penjat el cartell d’entrades exhaurides.

Han estat 4 dies d’activitat amb una programació d’una trentena d’espectacles de teatre, música, dansa, titelles i narració. Una programació de múltiples propostes, per a petits i grans, i amb una aposta important pels projectes de nova creació, així com pels projectes de parla catalana més enllà de Catalunya com l’Alguer i Mallorca.

El poble de Tous, de poc més de mil habitants, s’ha convertit de nou en la capital de les llegendes. Les històries populars i d’arrel cobraven el protagonisme, de manera simultània, en nou espais del poble: el Castell, l’Ateneu, la plaça de l’Ajuntament, l’Església, el Safareig, el Casal, el Parc Bató, La Casa del Teatre Nu i l’Espai Llegendes. A més, de les creacions itinerants.

El voluntariat, segell del festival

Un total de 160 persones, veïns i veïnes del poble, han fet possible l’organització del Festival amb el seu voluntariat, i és que Sant Martí de Tous viu el festival d’una manera molt especial. Grans i petits, famílies senceres participen d’alguna manera amb el festival, o bé amb tasques de suport a l’organització o bé com actors i actrius en l’espectacle estrella de “L’Apagada de Misteri”.

Sant Martí de Tous té un cens de 1.200 persones, el que suposa que gairebé un 15% de la població és voluntària en l’organització, unes dades que reflecteixen que el festival és de tots.

L’Apagada de Misteri, el plat estrella

L’estrella del certament ha estat, una edició més, “L’Apagada de Misteri”, l’acte més esperat per la màgia que se’n deriva: s’apaga l’enllumenat públic de tot el poble i el casc antic queda il·luminat per 6.000 espelmes que guien els visitants per un recorregut en què una vuitantena d’actors i actrius voluntaris del poble interpreten diferents escenes relacionades amb les llegendes.

Han estat més de 30 espectacles amb companyies d’arreu del territori català. Maria Hervàs, codirectora del festival i codirectora del Teatre Nu, explicava que “una de les línies en què se centra el DeLlegendes des dels seus inicis és la dels vincles amb el territori. Enguany, el Festival ha mantingut el seu vincle amb Fira Mediterrània, i ha sumat altres vinculacions. D’una banda, el Festival Càntut, amb qui comparteix la programació de Lo Barber de l’Alguer i del duet musical Betzuca. De l’altra, la Fundació Mallorca Literària, amb dos espectacles: Canten -i- conten i Irene i la terra adormida. Una rondalla per a la Nit de les Ànimes, aquest darrer amb l’acompanyament de la Coral Xalest d’Igualada”.

Per la seva banda, Victor Borràs, codirector del festival i codirector del Teatre Nu, explicava que un dels objectius principals del Festival de Llegendes de Catalunya és l’aposta pels espectacles de nova creació i les companyies emergents. “Així, a Teatre Nu oferim la possibilitat a les companyies de fer residència, per poder idear-hi, desenvolupar-hi i/o enllestir-hi les pròpies creacions. Tres dels projectes que han format part de la programació han estat estrenes de companyies que han fet residència a La Casa els darrers mesos.”.

A banda dels espectacles, els visitants també van poder gaudir d’un mercat d’artesania, una zona de foodtrucks i activitats paral·leles com assistir de públic al programa KidsXS de Catalunya Ràdio presentat per Pau Guillamet i amb la col·laboració de Txell Bonet que van emetre el programa en directe des de la plaça Manel Girona.

Teatre Nu i l’Ajuntament de Tous, al capdavant del Festival

La companyia local Teatre Nu, que assumeix per tercer any consecutiu la direcció del Festival, i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous són els motors dels festival, una col·laboració que refermen un any més en el seu compromís i responsabilitat per impulsar la cultura i consolidar el Festival de Llegendes de Catalunya com un esdeveniment únic i referent als Països Catalans. La direcció enfoca el festival no tan sols com una manera de recordar el passat a través de les llegendes, sinó com una via per parlar també del present i el futur.

El Festival de Llegendes és possible gràcies a la col·laboració entre les dues entitats, els voluntaris i un total de 70 empreses patrocinadores, i és que el DeLlegendes és un festival molt acompanyat que compta amb el suport d’un públic fidel tant pel que fa a espectadors com a col·laboradors.