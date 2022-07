Primer podi a les Skyrunning World Series per Georgina Gabarró

L’actual campiona de les copes catalanes de curses per muntanya i curses verticals, Georgina Gabarró (GE Oliana), era un dels noms a tenir en compte a la sisena prova de les Skyrunning World Series que es disputava a la Vall de Boí i la d’Òdena no ha fallat. Gabarró, que ha acabat amb un temps de 5:34:17, ha sortit amb força des dels primers quilòmetres i ha superat el punt mig del recorregut al Puig Falcó en tercera posició per darrera de les dues esportistes basques i un cop superada a Virgina Pérez amb qui anava frec a frec al quilòmetre onze de la cursa. Tot i fer una bona baixada i una part final amb bona cadència Gabarró no ha pogut superar a Sandra Sevillano que ha pujat al segon calaix del pòdium per darrera de la veterana Oihana Azkorbeitia (5:20:04) que s’ha enfundat el pitrall de guanyadora.

