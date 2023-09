Cal Maco ha rebut més de 5.400 visites en el seu primer any de funcionament

Un any després de la seva inauguració, l’alberg de pelegrins, oficina de turisme i centre d’interpretació Ignasià d’Igualada, situat a l’edifici modernista de Cal Maco, ha rebut 5.467 visitants. La instal3lació es va obrir ara fa un any coincidint amb els 500 anys del pas de Sant Ignasi per Igualada.

Pel que fa a l’alberg de pelegrins concretament, hi ha pernoctat 653 hostes de 34 nacionalitats diferents. Un 40% d’aquests visitants han sigut pelegrins del Camí de Sant Jaume i del Camí Ignasià. L’alberg ha acollit visitants sobretot del continent europeu (Alemanya, Irlanda, Itàlia, França, Hongria, Eslovènia, Regne Unit, Bèlgica, Bielorússia, Espanya, Dinamarca, Àustria, Holanda, Ucraïna, Noruega, República Txeca, Portugal, Eslovàquia, Suïssa, Romania, Lituània i Polònia), però també dels continents americans (Estats Units, Mèxic, Colòmbia, Xile, Argentina, Perú, i República Dominicana) i d’altres punts (Marroc, Japó, Israel, Corea del Sud i Austràlia).

Per celebrar l’efemèride, aquest cap de setmana, Cal Maco ha estat escenari de diverses activitats que han tingut lloc a la ciutat. El matí de dissabte es va dur a terme la sortida de la Ignasiana BTT, una activitat organitzada conjuntament amb Manresa Turisme i en què van participar 230 persones des de Verdú fins a Manresa, amb una parada a la capital de l’Anoia. Cal Maco, també va ser punt d’inici per a 80 ciclistes que van seguir un itinerari més curt d’aquesta cursa, des d’Igualada fins a Manresa.

Dissabte a la tarda, Cal Maco va acollir visites guiades per als representants de les ciutats agermanades amb Igualada: Guimaraes (Portugal), Lecco (Itàlia) i Aksakovo (Bulgària), i posteriorment es va obrir portes a tothom que volgués visitar el centre d’interpretació, l’alberg i l’oficina de turisme.

Diumenge també va haver-hi portes obertes per a tots els visitants que s’hi van voler atansar. A més, l’alberg i oficina de turisme va ser un dels punts d’avituallament de la vuitena Alzheimer Race, una cursa i caminada solidària per la zona urbana d’Igualada, per a sensibilitzar i informar la població i recaptar fons per l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres Demències de l’Anoia.