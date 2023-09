Igualada instal·la un sistema emissor de sons per dissuadir els estornells

El departament de Salut Pública d’Igualada ha instal·lat altaveus emissors de sons bio-acústics per foragitar els estornells presents a la zona del Passeig Verdaguer que abasta els números 119 fins el 125 a la banda nord, i el Servei d’Ocupació de Catalunya a la banda sud. Concretament, s’han col·locat als arbres de la zona 6 altaveus, connectats a una centraleta emissora, juntament amb una placa solar que alimenta la centraleta.

La centraleta s’activarà diàriament a l’hora de la posta de sol (coincideix amb el moment que s’encén l’enllumenat públic), de forma automàtica. Reproduirà una sèrie de sons bio-acústics, que inclouen diferents sons d’aus rapinyaires combinats amb el crit d’alarma del propi estornell, de forma aleatòria.

El resultat esperat és que els estornells marxin a buscar un altre lloc on passar la nit, habitualment força allunyat del punt on es foragiten. Al cap d’uns dies d’emissió dels sons, els estornells no tornen als arbres on s’ha fet la instal·lació.