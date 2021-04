Benvinguts al programa d’Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu

Per aquest curs actual 2020-2021, ens han escollit per ser una de les escoles ambaixadores de la Unió Europea.

Cada any, la direcció general de comunicació del Parlament Europeu organitza aquest programa educatiu destinat als alumnes de centres d’ensenyament secundari de 4t ESO, 1r i 2n de Batxillerat i grau mitjà de formació professional.

Té per objecte estimular el coneixement d’Europa i de la democràcia parlamentària europea entre els joves, proporcionant-los un coneixement actiu de la Unió Europea, i del Parlament Europeu en particular. No es tracta només d’ensenyar dades sobre la Unió Europa, sinó també de donar-los l’oportunitat d’experimentar la ciutadania europea.

Sota el paraigua d’aquest programa, nosaltres, com a grup impulsor, serem els encarregats de tenir al dia el punt d’informació de la Unió Europea (InfoPoint), us mantindrem informats de les activitats que es vagin duent a terme al nostre institut sobre Europa i ens posarem en contacte amb la premsa local per fer més ressò del projecte. A més a més, participarem a la dinamització del dia d’Europa, el 9 de maig.

A la sisena edició d’aquest programa, hi participen 112 escoles i per primera vegada en aquest projecte, totes les comunitats autònomes tenen una escola representant i, afortunadament nosaltres en som una.