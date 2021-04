Victòria balsàmica

Inici de la segona fase pels igualadins. Deu partits per intentar aferrar-se a la Tercera Divisió. Repte complicat, però sent coneixedors que treure una victòria en el primer duel, donaria molta moral de cara al que queda de temporada. Davant s’hi trobava un Sants amb una dinàmica guanyadora. El duel seria complicat, però s’havia d’intentar donar-ho tot per treure’n un resultat positiu.

Amb l’intensa pluja que queia a Les Comes, el duel va ser molt travat. No hi havia cap tipus de control i la pilota volava per la gespa. En aquesta situació, tan sols es van veure dues ocasions, una per cada bàndol, que els porters van saber solucionar. Però el que ningú esperava era que, a tres minuts pel descans, Gimeno llançaria una falta, de manera magistral, que entraria per tot l’escaire. Els blaus s’avançaven al marcador i quedaven 45 minuts per fer bo el gol igualadí.

A la represa, Martí va tenir dues ocasions però no va ser contundent; en canvi, a l’altra àrea, els visitants van fer una gran triangulació i van empatar el duel. Calia seguir insistint.

Així ho va fer el conjunt de Carlos López, seguia pressionant i generant arribades fins que Edwin va agafar la pilota al lateral va driblar a quatre rivals i va definir, amb potència, al fons de la xarxa. El premi del gol va arribar i calia resistir els minuts finals del partit. Els blaus ho van saber fer i van tancar un triomf clau.

La setmana vinent, els anoiencs visitaran Peralada, enfrontament que també serà clau per l’esdevenir del conjunt entrenat per Carlos López.