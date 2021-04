David Càceres s’estrena a la banqueta de l’Igualada Rigat amb victòria

IGUALADA RIGAT 5

CP VIC 3

David Càceres i Cesc Fernàndez van poder debutar amb victòria en la seva estrena a la banqueta de l’Igualada Rigat. Això sí, van haver de patir molt per sumar els 3 primers punts d’aquest emocionant rush final de només 8 jornades. Va ser una victòria basada en l’èpica i el convenciment. L’èpica perquè l’equip va haver de remuntar un 0-2 i un 2-3. I el convenciment perquè els arlequinats van creure en tot moment en el sistema i en les seves pròpies forces. Ara s’haurà d’anar a per la següent final, dimecres a Taradell, en un altre partit ajornat per la Covid.

Elagi, Ton, Palau, Bars i Marimon va ser el primer cinc triat per Càceres. Missatge per molta gent. Als veterans… que han de tirar del carro, als joves que compta amb ells. I a la banqueta, que els partits també (i sobre tot) es guanyen des d’allà. Al final uns i altres li van tornar la confiança amb un partit honest, intens i molt lluitat. Els veterans perquè van jugar a gran nivell i van sumar gol (de Sergi Pla i a pilota aturada!) als joves perquè van ser dels destacats (Marimon va fer el 5 a 3 definitiu) i la banqueta perquè va marcar el 80% dels gols (els 3 d’un endolladíssim Tety Vives).

De tota manera el partit, una vegada més, no va començar bé. El Vic es va avançar amb dols gols de Tirso bastant afortunats. Un de remat exterior amb l’Elagi tapat i l’altre de rebot. I el pitjor de tot plegat. Que entre un i l’altre va passar només un minut. Això pot ensorrar a qualsevol. Però l’equip, que havia sortit a pista bastant pressionat, no es va rendir i 4 minuts més tard va reduir diferències amb un tir exterior del Tety. Un gol que va donar la tranquil·litat necessària als arlequinats. Amb l’1 a 2 s’arribava al descans. Amb aquesta diferència mínima i amb el Vic molt carregat de faltes. Els osonencs se’n van anar al vestidor amb 9 faltes i no van cometre la desena fins gairebé 21 minuts més tard. Va ser la FD que va precedir el 5 a 3.

Més difícil encara

A la segona part l’IHC va fer el més difícil, equilibrar el partit, amb una FD, al minut 3, de Sergi Pla per una blava al visitant Litus. Però a vegades el més difícil pot no ser-ho del tot. Les coses es poden complicar encara més. I així va ser. Tirso Gòmez va aprofitar un rebuig de l’Elagi per tornar a avançar als visitants.

El 2 a 3 no va enfonsar l’equip. Els “rigats” van fluir com l’aigua i van aconseguir restablir l’empat amb el segon de Vives. En Tety va caçar un rebot del porter vigatà i el va punxar dins. Tornava l’empat. I tornava l’Igualada.

Un IHC que semblava que planificava els gols. El 3 a 3 va arribar 5 minuts després del 2 a 3 visitant. I el 4 a 3, 5 minuts més tard. I i el 5 a 3 definitiu … gairebé… en aquest cas “només” 4 més tard.

La seqüència va ser producte del bon joc i l’estabilitat dels arlequinats a la pista. Primer en Tety va signar el seu hat-trick culminant una bona acció de contra col·lectiva, entrant des del segon pal i aixecant la bola davant del porter. I després Aleix Marimon va ser el més llest de la classe arribant amb una gran esprintada al rebot de la FD que Masoliver li havia aturat a Pla. Marimon va caçar a l’aire la bola tant ràpid com va sortir de les guardes del porter i va fer un gol de velocista que posaven més a prop els 3 punts.

És cert que amb el 5 a 3 l’equip va estar uns instants excessivament precipitat, sobretot atenent al resultat favorable, però Càceres ho va tallar amb un minut de temps mort. A partir d’allà, l’equip va esgotar les possessions i fins i tot va disposar d’una bona oportunitat a l’últim minut per igualar el gol-average amb el Vic amb una FD per expulsió de l’ex-igualadí Met Molas. Marimon no la va poder transformar però la victòria, amb el Vic jugant en inferioritat, ja no va perillar. I ara, aquest dimecres, segon partit de la Lliga Càceres a Taradell.