Arrenca l’Escola de Confecció BUFF®

Després de molts mesos de feina, aquest dilluns neix a Igualada l’Escola de Confecció BUFF®, un projecte totalment pioner que donarà oportunitats als joves i que promourà el relleu generacional al sector tèxtil, en especial a l’ofici de la confecció. Es tracta d’una iniciativa de l’empresa igualadina Original Buff S.A. que, per cobrir les necessitats del seu propi pla de creixement, ha decidit fer un pas endavant i impulsar una escola de confecció per poder formar des de zero els professionals que necessitaran incorporar a la plantilla els propers anys.

El projecte compta amb el suport de la Fundació tèxtil FITEX, l’Ajuntament d’Igualada i la seu de l’escola serà a l’Igualada Fashion Lab, el nou hub d’innovació i creativitat inaugurat el passat mes de novembre amb unes instal·lacions de més de 700 m2 a l’antiga fàbrica Vives Vidal. La Fundació FITEX coordina la relació amb les empreses del sector i posa a disposició la maquinària i el material pedagògic per als cursos de l’Escola, l’Ajuntament d’Igualada aporta les instal·lacions de l’Igualada Fashion Lab per al desenvolupament de les activitats formatives i el dispositiu Ig-Nova Ocupació del Servei de Dinamització Econòmica, que ajuda a atraure i gestionar recursos públics destinats a la formació ocupacional, mentre que les empreses del sector faciliten pràctiques empresarials als joves i formularan propostes de contractació un cop acabada la formació.

La nova Escola de Confecció BUFF® reuneix dues característiques que la fan única; d’una banda dona oportunitats professionals a persones que tenen dificultats per accedir al mercat laboral i, de l’altra, propicia el relleu generacional al tèxtil, un sector que cada vegada té més baixes de plantilla per jubilació i grans dificultats per trobar professionals formats en tasques i tecnologies de confecció tèxtil. Aquesta falta de relleu generacional a l’ofici de la confecció s’ha convertit en un veritable problema per les empreses tèxtils que, com Original Buff, S.A volen potenciar la seva fabricació al territori.

L’objectiu de les entitats que cooperen en la posada en marxa de la nova Escola és generar accions formatives que permetin la capacitació per a la inserció laboral de, com a mínim, 100 persones durant els propers tres anys.

L’Escola arrenca amb un primer curs de Confecció en Tèxtil organitzat per Ig- Nova Ocupació de l’Ajuntament d’Igualada. Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) en la modalitat de formació ocupacional dual, la primera d’aquestes característiques a la Comarca de l’Anoia. D’entre gairebé els cent candidats que es van presentar, se’n van preseleccionar els 42 que complien els requisits (tenir entre 16 i 29 anys i estar en situació d’atur) i finalment les empreses han escollit els 14 alumnes que formaran part de la primera promoció que finalitzarà el març de 2023.

Els 14 joves escollits per realitzar aquest primer curs arrenquen dilluns dia 28 de març la formació amb un contracte laboral i d’un any de durada –amb la remuneració que marca el conveni- combinant una part de la jornada fent formació a l’aula (25% d’hores anuals) i una altra part fent feina a l’empresa (75% d’hores anuals). Les empreses que contractaran alumnes són, a més d’Original Buff S.A., Indústries Valls (Punto Blanco), Gavipunt, Tex51 i Diutex, que volen recuperar la tradicional figura de l’aprenent formant-lo des del propi lloc de treball, i amb l’objectiu que els joves es puguin quedar treballant a l’empresa un cop expiri el contracte el març de l’any que ve.

La col·laboració publicoprivada, clau de l’èxit

La nova Escola de Confecció BUFF® l’han presentat aquest dimarts en roda de premsa una àmplia representació del sector tèxtil anoienc i de les institucions implicades en el projecte. En nom d’Original Buff S.A. hi han assistit el director general, David Camps, i la directora de Persones, Almudena Cara, i en nom de l’Ajuntament d’Igualada hi han estat presents l’alcalde, Marc Castells, i el regidor de Dinamització econòmica, Jordi Marcè. També hi ha estat presents els directius de Punto Blanco, Diutex, Gavipunti Tex51, així com membres de la Fundació per a la Innovació Tèxtil FITEX i l’agrupació tèxtil FAGEPI amb el president Josep Ignasi Reixach al capdavant i el director general David Garcia.

Totes les intervencions han coincidit a destacar la col·laboració publicoprivada com a clau de l’èxit d’aquest projecte, que ha nascut gràcies a la iniciativa de l’empresa Original Buff S.A i el suport de FITEX, així com de l’aposta de l’Ajuntament d’Igualada que assumeix la seu de l’escola i la part organitzativa de la primera formació dual ocupacional impulsada i subvencionada pel SOC, i el compromís de les empreses tèxtils anoienques que contracten els alumnes de la formació dual.

Model pedagògic: aprendre fent

Més enllà d’aquest primer curs que arrenca dilluns, l’Escola de Confecció BUFF® té la continuïtat garantida com a mínim per tres anys més gràcies al compromís de la marca impulsora, que anirà programant diverses accions formatives ja sigui amb ajuts públics o bé assumint-ne els costos des de la part privada fins a haver format, almenys, un centenar de persones.

El model pedagògic de l’Escola es basa en l’aprenentatge pràctic (aprendre fent) que la Fundació FITEX ha perfeccionat durant els darrers anys en les seves formacions tècniques tèxtils, és a dir, combinant la formació en aula-taller amb pràctiques en empreses, ja que l’objectiu final és que els alumnes tinguin totes les competències necessàries per incorporar-se a l’entorn professional de manera immediata.

A més, el programa formatiu es dissenyarà d’acord amb les empreses del sector perquè respongui el màxim possible a les necessitats reals de la indústria, i tant les temàtiques com el professorat partiran de l’experiència laboral real. Un altre dels pilars fonamentals de l’escola són les pràctiques empresarials durant els períodes formatius i també es crea una Borsa de treball específica alineada amb les necessitats de la indústria tèxtil del territori perquè els alumnes puguin continuar al mercat laboral un cop acabada la formació pràctica. L’alumnat obtindrà una titulació oficial (un certificat de professionalitat de nivell 1), de manera que augmentaran les seves possibilitats d’aconseguir una feina estable dins de la indústria tèxtil.

BUFF®, compromís amb el territori i la comunitat

Actualment, l’àmbit professional de la confecció tèxtil pateix una profunda bretxa generacional. La globalització, l’envelliment de la població, la digitalització i l’increment d’altres professions més demandades al territori posen en risc el relleu generacional en aquest sector. BUFF®, amb seu a Igualada, no és aliè a aquesta situació que afecta de ple la seva previsió de creixement de negoci. Per aquest motiu, dins del Pla de Sostenibilitat de BUFF® “Do More Now”, concretament a través del programa “Care More”, BUFF® ha impulsat la creació de l’Escola de Confecció per oferir formació a persones vulnerables o en risc d’exclusió social, donar-los una nova sortida laboral i, a la vegada, assegurar la continuïtat d’aquesta professió tan arrelada al territori.

Si bé el primer curs que imparteix l’escola va adreçat a persones joves (de 16 a 29 anys) en situació d’atur, tots els socis d’aquest nou projecte s’han fixat també l’objectiu d’oferir formació a d’altres col·lectius vulnerables, com ara les persones majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada o bé les persones nouvingudes amb dificultats d’accés al mercat laboral.

Amb aquest projecte, BUFF® i les entitats territorials que hi donen suport mostren de nou el seu compromís per fomentar una comunitat inclusiva, col·laboradora i amb oportunitats per a tothom.

Una escola dins un projecte global: Igualada Fashion Lab

L’Escola de Confecció BUFF® és una més de les accions que es duran a terme a l’Igualada Fashion Lab, el laboratori de moda inaugurat el novembre de 2021 a l’antiga fàbrica Vives Vidal per fomentar la col·laboració entre empreses, universitats, centres tecnològics, i administració pública, i per ajudar a les indústries del disseny de l’Anoia (tèxtil i pell) a ser més competitives gràcies a la creativitat, la innovació, la digitalització i la sostenibilitat.

Actualment, l’Igualada Fashion Lab ja és la seu de la Fundació per a la innovació Tèxtil FITEX, i les aules acullen cursos de formació professional de diversos centres educatius igualadins. Ara, amb l’Escola de Confecció BUFF® que hi tindrà la seu permanent, s’enforteix encara més aquesta sinergia entre formació, empresa i innovació, un dels objectius principals de l’Ajuntament d’Igualada a l’hora de fundar el laboratori de la moda.

Reimpulsar la indústria de la moda de l’Anoia

A més de donar oportunitats laborals a col·lectius desfavorits, un dels principals objectius de l’Escola de Confecció BUFF® és enfortir la indústria de la moda de l’Anoia dotant-la d’un relleu generacional potent per fer front a la nova situació que viu el sector tèxtil.

La pandèmia sanitària i les polítiques industrialistes de la Unió Europea han accelerat un canvi que ja s’estava començant a produir els darrers anys: la relocalització de les empreses tèxtils. Els problemes logístics i de transport derivats del nou context mundial han complicat les cadenes de subministrament fins al punt que el transport marítim de mercaderies cada vegada surt menys a compte; no només per l’encariment del petroli sinó també perquè es creen colls d’ampolla que produeixen desabastiments. Això ha fet que, cada vegada més, les empreses apostin per fabricar en proximitat i aquesta és una gran oportunitat per a l’Anoia, considerada el “backstage” de la moda, un territori que actualment representa un dels grups d’empreses fabricants de gènere de punt més importants d’Europa.

Un mapeig elaborat per FITEX el novembre de 2021 va concloure que a l’Anoia hi ha actualment en actiu 104 empreses del sector tèxtil-confecció que ocupen a 918 professionals i sumen una facturació de 140 milions d’euros, fet que suposa el 27% de la indústria de l’Anoia. Si hi sumem el cuir, el sector manufacturer (tèxtil-confecció-cuir) arriba a ocupar prop de 1.500 professionals i genera una facturació agregada de 220 milions d’euros a Igualada i comarca, fet que el converteix en el primer sector industrial del territori i una palanca essencial en el desenvolupament econòmic de la comarca.