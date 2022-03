Igualada Som-hi proposa crear punts d’assessorament energètic per ajudar les famílies

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) proposa més mesures per fer front a l’increment del preu de la llum. Després que la setmana passada demanés que el govern de Junts actualitzi l’ordenança de l’Ajuntament que regula les ajudes perquè es puguin ajudar més famílies, aquesta setmana proposa que l’Ajuntament impulsi Punts d’Assessorament Energètic municipals per ajudar la ciutadania a optimitzar el consum i reduir el cost de la factura.

El regidor d’Igualada Som-hi Quim Roca detalla que “aquesta és una experiència que ajuntaments com el de Barcelona, Sabadell o Badalona ja han impulsat tot ajudant milers de famílies. Als Punts d’Assessorament Energètic que proposem impulsar a Igualada s’ajudaria les famílies a revisar les condicions de les factures elèctriques i guiar-les en la tramitació de possibles canvis de tarifa, de potència o en la tramitació d’ajudes. Igualment es recomanarien actuacions i millores per reduir i optimitzar el consum mitjançant el canvi d’hàbits de consum i la difusió de bones pràctiques”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta proposa que aquests Punts d’Assessorament Energètic oberts a tota la ciutadania siguin itinerants i facin l’atenció als centres cívics de la ciutat en funció del dia de la setmana: l’Espai Cívic Centre, al Centre Cívic de Fàtima, el Casal Cívic Montserrat, el Casal del Passeig i al Centre Cívic Nord.

Quim Roca explica que “des del Punt d’Assessorament Energètic, a més d’informar sobre les oportunitats d’estalvi energètic també pretenem sensibilitzar la població davant la realitat de vulnerabilitat energètica. Amb aquesta mesura podem ajudar a moltes famílies treballadores de la nostra ciutat i això és el que volem. Que sigui una acció al servei de tothom. Recordem que les dades ens diuen que es pot estalviar fins a un 30% de l’energia que utilitzem a casa només fixant-nos com l’utilitzem”.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que la pujada del preu de la llum és “una enorme preocupació per les famílies de la nostra ciutat i reclamem que el govern de Junts tingui sensibilitat social per oferir solucions. Seguim reclamant que l’Ajuntament apliqui l’eina que té al seu abast per pal·liar aquesta situació i actualitzi l’ordenança que regula les ajudes, que data del 2014, per actualitzar els varems i arribar a més famílies i que impulsi els Punts d’Assessorament Energètic. Són eines de justícia social en mans de l’Ajuntament que reclamem adoptar per no deixar ningú enrere”.