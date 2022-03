Jèssica Albiach, líder dels comuns, visita la Conca d’Òdena

La presidenta del grup parlamentari d’En Comú Podem, Jèssica Albiach i el diputat Marc Parés visitaven, aquest divendres a la tarda, la ciutat d’Igualada per a conèixer de primera mà alguns dels projectes i iniciatives singulars en marxa a la Conca. Al matí, ho feia el portaveu dels comuns, David Cid, trobant-se a Santa Margarida de Montbui amb l’ajuntament i la plataforma de famílies “Montbui, per una sanitat pública digna”.

El diputat, Marc Parés, acompanyat per membres dels Comuns del Penedès i el regidor de Promoció Econòmica d’Igualada, Jordi Marcè ha visitat les instal·lacions de la Igualada Fashion Lab conèixer de prop aquest projecte singular i especialitzat de suport i desenvolupament al teixit de les Indústries del Disseny d’Igualada i l’Anoia. Segons Parés” cal valorar i fer conèixer arreu, i especialment a altres territoris que estan patint la crisi i el risc de desindustrialització, aquest tipus d’iniciatives que posen l’accent en una manera proactiva i positiva d’actuar: col·laborar i teixir sinergies comunes per a la millora i la innovació”.

A l’Espai Cívic Centre Jèssica Albiach es trobava en assemblea oberta amb els comuns de la Conca d’Òdena amb l’objectiu de valorar i animar a continuar en el treball des de l’Anoia de fer que la coalició, En Comú Podem, sigui la força que lideri les propostes més innovadores i ambicioses destinades a assolir un país més just, més feminista, més verd i més democràtic.

En aquesta línia afirmava: ” Som un espai polític sòlid, útil i confiable. Un espai amb vocació guanyadora, per transformar els nostres barris, els nostres pobles i ara, més que mai, en moments que cal cuidar i protegir a la gent que està patint durament els efectes de la crisi pandèmica”. Per a la líder dels comuns és imprescindible que des del govern de la Generalitat hi hagi una resposta de solucions, i especial, per a la Conca d’Òdena on es va viure i patir amb més intensitat i duresa el confinament. Va insistir en el fet que cal una nova manera de fer política i social, “compartir les energies, els esforços i les oportunitats des del treball comú, com a comunitat i col·lectivitat territorial….La recuperació vindrà gràcies a la gent valenta, pionera i coherent que té ganes de canviar les coses”.