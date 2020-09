Arrenca la Setmana Gran de Tous amb una desena d’activitats

La setmana GRAN de Tous, la setmana dedicada a la gent gran del municipi, arrenca aquest dimarts amb una desena d’activitats. Tenint en compte la situació d’excepcionalitat causada per la crisis de la Covid-19, des del consistori s’ha treballat en una oferta d’activitats adaptada a les mesures sanitàries i amb la màxima seguretat. L’Ajuntament de Tous explica que “de la primavera cap aquí, molta gent s’ha pogut sentir sola, especialment el col·lectiu de la gent gran i és per això que des de ben al principi de la pandèmia i del confinament s’ha procurat fer tots actes possibles i tenir ben atès a tothom”.

Entre les activitats més destacades, la projecció al cinema del Casal de Tous de la pel·lícula “Campeones” de Javier Fesser, guardonada amb dos premis Goya, aquest dimarts a les 18h. De cara a dimecres la narradora Mònica Torra prepara un espectacle en directe pels avis i àvies de Tous. També hi haurà lloc per l’activitat física amb les passejades per l’entorn del poble (opcions de ruta curta o ruta llarga) previstes per dijous, i per la competició, amb el torneig de jocs de taula a Cal Frarés i les Bitlles de Tous, de cara a divendres.

Durant el cap de setmana, dissabte a les 19:30h els Amics de Tous preparen l’espectacle cultural “Memòries líquides” als safaretjos, amb lectures, fotografies, vídeos, històries i cançons, amb la participació del públic. I diumenge, per tancar la setmana GRAN, se celebra a l’església de Tous la missa especialment dedicada a la gent gran i es farà entrega del ram a la persona de més edat del municipi.