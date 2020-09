Divulgació, música i teatre, aquest cap de setmana a Santa Coloma

La cultura és segura. Aquest és un clam que tot el sector està reivindicant en els darrers mesos, en què s’ha intentat assenyalar el món cultural com un espai d’alt risc de contagis. Però en els darrers mesos ja s’ha demostrat que un esdeveniment ben organitzat i que compleixi tots els protocols de seguretat és tan o més segur que la majoria d’espais que transitem diàriament.

Així, amb la intenció de seguir donant vida a aquest sector que ho està passant tant malament, els propers 2, 3 i 4 d’octubre es celebrarà a Santa Coloma de Queralt el Festival MAIG. L’edició del festival que es va suspendre a la primavera, quan és habitual que es celebri, tindrà lloc aquest primer cap de setmana d’octubre. I ho farà ampliant els dies de programació, a més de diversificar la seva oferta i estendre-la més enllà de la música en directe.

El festival arrencarà divendres amb una xerrada a càrrec de l’expert en el món digital, Genís Roca. Arqueòleg de formació, Roca és ara mateix el president de RocaSalvatella, una empresa que es dedica al desenvolupament del negoci i la cultura en les organitzacions a partir de les oportunitats que ofereixen la xarxa i la digitalització. Genís Roca és considerat un dels catalans més influents en el sector digital i recentment ha estat designat pel Govern com a coordinador del grup de treball “Catalunya 2022”.

Dissabte dia 3 d’octubre serà el dia dedicat a la música. S’iniciarà amb un vermut musical a la Fàbrica de la Segarreta, a la 1 del migdia. L’artista convidada serà Marta Knight, una cantautora de Martorell amb un estil pop-folk. Després d’aquest vermut musical, el festival es reprendrà a les 5 de la tarda i ja no pararà fins les 12 de la nit. En aquestes set hores passaran per l’escenari del Pati del Castell de Santa Coloma fins a 5 grups o artistes. Caseta, grup de Matadepera, presentaran el seu primer LP – Naufragi. Seguidament, el garage-pop del duo Pinpilinpussies pujaran les revolucions al pati del castell. Seran el preludi del concert de Tverksy, que faran ballar a tothom amb el seu directe a base de disco-funky. Tancaran la nit, els djs Te Jodesy Bailas i Lucient, qui recentment va actuar a l’edició reduïda del Sonar 2020.

El diumenge, últim dia del festival, el protagonisme serà pel teatre. La companyia Mar Gómez farà parada a Les Piles, un municipi a 5 quilòmetres de Santa Coloma, per presentar el seu espectacle Slapstick (finalista als premis MAX), un curtmetratge còmic sense pantalla en què els cops, les caigudes i les situacions físicament extremes i inversemblants es poden gaudir en directe.

Venda d’entrades i protocols de seguretat

Per tal de facilitar la venda d’entrades i minimitzar el risc de contagi, aquest any la venda d’entrades es farà tota a través de la pàgina web festivalmaig.cat. Les entrades dels concerts de dissabte a la tarda es podran comprar per grups d’entre 4 persones mínim i 6 màxim, a un preu de 10 euros. Les entrades per la resta de programació seran gratuïtes, però també s’hauran d’adquirir a través de la web del festival. Des de l’organització del festival recorden que l’ús de la mascareta és obligatori en tot moment i que caldrà seguir les indicacions de seguretat.

A la web del festival també es pot trobar tota la informació relacionada amb programació, mesures Covid-19, etc.