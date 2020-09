Aquest dissabte va entrar en vigor la prohibició de reunions de més de 6 persones a Catalunya. Des de ja feia setmanes que el límit era de 10 persones, però davant un possible augment del risc de contagi, des del PROCICAT es va optar per rebaixar el màxim de persones que es poden agrupar a 6. Aquesta prohibició afecta tant a l’àmbit domèstic com a bars i restaurants, per exemple. Així, aquesta setmana us preguntem:

