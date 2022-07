Aquest divendres, primers actes de la Festa Major de Montbui

Aquest divendres comencen les primeres activitats de la Festa Major de Montbui. La primera proposta serà el gran Concert que oferirà la Coral Si Fa Sol a partir de les nou del vespre a l’església de Santa Margarida del Nucli Antic. L’acte es dividirà en dues parts: una primera amb l’actuació de la Coral Si Fa Sol i una segona part on hi porendran part cantaires i excantaires de la Coral Si Fa Sol i de la Coral Jove.

L’endemà dissabte la sala ubicada en el primer pis de Mont-Àgora acollirà per segon any consecutiu un Campionat de Partides Ràpides d’Escacs. Es tracta d’una competició organitzada pel Club d’Escacs Montbui i que està oberta a tothom. Les inscripcions per a aquest campionat es poden formalitzar el mateix dia de la competició. L’hora d’inici del campionat serà les 10 del matí. L’hora de finalització, aproximadament, serà la una de la tarda.

Al Nucli Antic continuaran de bon matí les propostes festives, dissabte, amb la proposta “Vine a baixar el Tourmalet sense cadenes”. Aquesta activitat començarà a les 9 del matí des de la Font del Comú.

A partir de les sis de la tarda el Grup d’Esplai Montbui organitzarà una Gimcana infantil, tot acompanyant l’Abofrapà. La proposta d’animació infantil començarà a les sis de la tarda des de la Plaça del Safareig, i finalitzarà a la Plaça Major.

I a partir de les 8 del vespre, també a la Plaça Major, s’organitzarà el Concert “Abofrapà i les espècies”, en el que serà la representació a Montbui del nou espectacle familiar de la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia (JOSA). La proposta inclou un conte-concert per a narrador i orquestra simfònica. Una història amb música d’arrel africana i amb tocs del més pur “jungle jazz” interpretada per la JOSA aleví, i dirigida per Jaume Fraga.

I finalitzaran les activitats del primer dissabte de Festa Major al Nucli Antic amb una Botifarrada Popular a l’Ateneu Cultural i Recreatiu. Aquesta activitat és organitzada pel Grup Drac i Diables de Montbui. Començarà a dos quarts de 10 del vespre, amb un aforament limitat a 100 persones.

I el diumenge 10 de juliol començaran les activitats al nucli històric montbuienc amb un “Esmorzar i campionat de Bitlles Catalanes per a petits i grans”. L’esmorzar començarà a les 9 a l’Ateneu.

El mateix diumenge, però a les 7 de la tarda, tindrà lloc la inauguració de l’exposició “La foto que més m’agrada”. La mostra es realitzarà a la Sala del Teatre de l’Ateneu.

I per cloure el primer cap de setmana de Festa Major, diumenge a les 9 del vespre començarà una “Caminada Nocturna”, amb sortida des de la Plaça del Safareig.

Dilluns 11, dimarts 12 i dimecres 13 de juliol es durà a terme el tradicional Campionat de Petanca Infantil al Club d’Esports Les Moreres. Es tracta d’un dels clàssics de la Festa Major de Montbui.