Aquest divendres, a l’Ateneu, ballet clàssic amb el Llac dels Signes

Demà divendres, a les 20:30 h, el Russian Classical Ballet, dirigit per Eugeniya Bespalova, representarà El llac dels cignes al Teatre Municipal l’Ateneu. Les entrades de 35, 30 i 25 € es poden comprar a https://teatremunicipalateneu.cat/ i al Punt de difusió cultural i turística d’Igualada, situat al carrer Garcia Fossas, 2 (al costat de la plaça de la Creu) de dimarts a dijous i el divendres des d’una hora abans de l’espectacle a la taquilla del Passatge Vives.

El Russian classical ballet va néixer amb la missió de preservar la tradició del ballet rus clàssic. Fou fundat a Moscou l’any 2005. És una companyia formada per un elenc de ballarins graduats a les escoles coreogràfiques més prestigioses: Moscou, Sant Petersburg, Novosibirsk i Perm que han actuat en teatres de gran renom. La companyia combina l’experiència i domini de ballarins internacionals i joves talents de la dansa clàssica. Una tècnica refinada, una destresa inusual i una expressivitat dramàtica són els elements que defineixen els seus intèrprets. Entre el seu repertori hi trobem títols com: Giselle, Don Quixot, Carmen, El trencanous, La bella dorment o El llac dels cignes.

El llac dels cignes

Freqüentment considerat el més popular dels ballets clàssics, “El llac dels cignes” és un conte d’amor, traïció i triomf del bé sobre el mal. Ple de romanticisme i bellesa. Amb música de Piotr Ílitx Txaikovski, coreografies de Màrius Petipà i Lev Ivànov i llibret de Vladimir Begichev i Geltzer Vasily aquest és un ballet que des que es va estrenar per primera vegada el 1877 al Teatre Bolshói (Moscou) mai ha deixat de representar-se. Des de fa més d’un segle sedueix el públic que en gaudeix. El llac dels cignes narra la història d’Odette, una jove víctima de l’encanteri del terrible bruixot Von Rothbart, que la converteix en cigne durant el dia i adopta la forma humana durant la nit. Només una declaració d’amor veritable la podrà alliberar de la maledicció. Emmarcat en la vertadera poètica romàntica, el bé triomfa sobre el mal. Un duel entre la puresa del Cigne blanc i la intriga del Cigne negre. Un dels ballets més estimats de tots els temps en un espectacle que quedarà en la memòria del públic per com aborden la coreografia que requereix una gran destresa i una elevada capacitat tècnica en la interpretació dels personatges per part dels ballarins.