104 sancions per entrar fora d’hores a la ciutat esportiva de Les Comes

Des del mes de novembre hi ha control d’accés a la Ciutat Esportiva de Les Comes a través de càmeres per tal d’eradicar els problemes d’incivisme i vandalisme que s’havien produït algunes nits als exteriors dels poliesportius.

La tinenta d’alcalde i regidora d’Urbanisme Carlota Carner, ha presentat aquest dimecres les primeres dades d’aquest tancament perimetral de les instal·lacions esportives que controla els vehicles que hi accedeixen fora d’hores, és a dir, entre les 00.30 de la nit i les 6.00 del matí. Carner ha explicat que aquesta mesura es va implantar per donar resposta a les queixes que alguns veïns de la zona havien fet arribar a l’Ajuntament a causa del soroll i del vandalisme d’alguns grups de persones que utilitzaven la zona per fer-hi botellades.

Carner ha explicat que ja al mes de juny va comunicar-se als veïns que es tancaria perimetralment el complex esportiu, creant passos elevats en les dues entrades a Les Comes, instal·lant càmeres de control d’accés amb la senyalització informativa de les restriccions d’accés i reforçant la vigilància, amb controls preventius de la Policia Local.

La regidora d’Urbanisme i Governació ha explicat que, des de novembre, les càmeres de control ja han sancionat 104 per entrar a les instal·lacions fora de l’horari permès. Carner ha explicat que això “ha provocat una reducció molt important dels problemes que s’hi generaven, i així ens ho han traslladat també els veïns que es mostren satisfets amb els primers mesos de funcionament d’aquest control de l’entorn de Les Comes”.

La regidora també ha afirmat també que l’objectiu del govern “és seguir controlant de prop aquesta zona per garantir que l’espai de Les Comes segueixi sent una àrea esportiva de qualitat per tots els esportistes, famílies i clubs esportius de la ciutat”.