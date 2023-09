L’antiga fàbrica Depunt es convertirà en 12 habitatges cooperatius

El Consell d’Administració de la Promotora Igualadina Municipal d’Habitatges (PIMHA) ha aprovat l’adjudicació del projecte de transformació de l’antiga fàbrica Depunt de titularitat municipal, en un edifici de 12 habitatges cooperatius de preu assequible.

S’ha adjudicat el dret de superfície del solar i l’edifici, seguint les línies de l’avantprojecte presentat el passat juny i que té com a objectiu transformar aquest edifici industrial i històric de la ciutat, en un edifici de pisos regits per un model cooperatiu per a la promoció d’habitatge assequible en règim de cessió d’ús.

La cooperativa adjudicatària serà l’entitat encarregada de dur a terme el procés de construcció i finançament i també s’encarregarà de la gestió posterior dels habitatges durant la vigència del dret de superfície.

D’aquesta manera, i conjuntament amb les diverses actuacions que s’han anat fent a la zona, com la remodelació dels aparcaments públics i el proper carril bici, es busca dinamitzar i aportar valor a una zona vertebral de la ciutat d’Igualada.

La distribució final del projecte comptarà amb 12 habitatges (sis habitatges a cadascuna de les plantes primera i segona de l’edifici), mentre que a la planta baixa s’hi ubicaran espais comuns vinculats als habitatges i dos locals (un d’ells haurà de formar part dels espais comunitaris dels habitatges i l’altre el gestionarà la cooperativa en funció de les seves necessitats). L’edifici també comptarà amb una planta soterrània, la qual estarà dedicada a un magatzem amb diversos trasters independents, vinculats als habitatges i dos locals vinculats als dos locals de la planta baixa.