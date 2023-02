Alba Vergés no entén la postura contrària de Marc Castells als Pressupostos

ERC Igualada es mostra “perplexa” davant l’anunci que ha fet l’alcalde d’Igualada de posicionar-se en contra dels pressupostos del Govern de Catalunya que inverteixen un 50% més a Igualada i a l’Anoia que a la mitjana del país. De fet, els republicans veuen “irresponsable” que Marc Castells promogui un vot contrari a les inversions que rebrà Igualada i la comarca i Vergés assegura que “l’alcalde d’Igualada ha d’estar a favor d’uns pressupostos històrics que inverteixen a Igualada un 50% més que a la resta del país”.

Fent això, assegura Alba Vergés, Marc Castells es posa en contra i diu no a “25 milions d’euros per l’hospital d’Igualada, 40 milions d’euros per desdoblar la C-15 en el tram Igualada – Capellades, diu no al soterrament del pas a nivell de la via del tren d’Igualada, diu no als 9 milions de millores a FGC o dels 8 milions d’euros per acabar la ronda sud, diu no als 24 pisos de lloguer social que es faran a Igualada, quan a Igualada Castells no n’ha fet cap en 12 anys i es posa en contra d’augmentar els recursos per la Mostra d’Igualada…”.

De fet, Vergés recorda que Marc Castells està fent “electoralisme” ja que els pressupostos de l’any passat invertien 32,78 milions d’euros a l’Anoia i l’alcalde va assegurar llavors que: “el govern català fa un esforç extraordinari, que demostra que la Generalitat està al costat de totes les comarques de la nostra vegueria”. Enguany els pressupostos per l’Anoia, recorda Vergés, són de 43,5 milions d’euros, 10’2 milions més que els pressupostos de l’any passat que Castells va qualificar “d’esforç extraordinari” ” i d’”estar al costat de la Vegueria” i ara diu això. Com pot ser que digués que eren uns grans pressupostos l’any passat i enguany que s’inverteix més es posiciona en contra? L’única cosa que ha canviat és que ara el govern està format únicament per ERC”.

Segons ERC Igualada, l’alcaldia d’Igualada està fent d’oposició al Govern de Catalunya i només critica mentre que “Alba Vergés està aconseguint inversions històriques per Igualada i Marc Castells durant 12 anys ha estat incapaç de fer-ho”. Per aquest motiu, asseguren els republicans, “l’alcalde d’Igualada té fred de peus perquè ell és incapaç d’aconseguir aliances polítiques que beneficiïn Igualada”.

Des d’ERC apunten que si el govern municipal es mostra tan contrari als pressupostos del Govern de Catalunya és la constatació evident que “no tenen cap mena de capacitat per influir en els pressupostos, que no tenen aliances polítiques, que no són decisius i que s’estan quedant totalment sols perquè s’han tancat totes les portes. Fins i tot estan barallats en el seu propi partit”.