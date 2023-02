“Moriu-vos”, la rebel·lió contra l’edatisme, aquest diumenge a l’Ateneu

Després d’estrenar-se al festival Temporada Alta i al Teatre Nacional de Catalunya amb una molt bona acollida de públic i crítica, Moriu-vos arriba al Teatre Municipal Ateneu aquest diumenge 19 de febrer a les 18h. El nou espectacle del Teatre de l’Aurora i Cultura i Conflicte, parla sobre la vellesa amb música, paraules, imatges i cossos en moviment. Un projecte sobre la rebel·lió contra l’edatisme.

Dirigit per Joan Arqué i la prestigiosa coreògrafa Sol Picó, compta amb la coneguda actriu Imma Colomer entre el seu repartiment.

El Teatre Municipal Ateneu va acollir la residència tècnica d’aquest espectacle abans de la seva estrena al festival de Temporada Alta i la seva estada al TNC, i ara el públic igualadí tindrà l’oportunitat de veure en directe el seu treball despres d’actuar per diferents escenaris del país.

Tal com ja va fer Cultura i Conflicte amb el seu primer projecte (Encara hi ha algú al bosc), Moriu-vos es serveix de l’experiència real i els testimonis per construir una funció que utilitza diversos llenguatges escènics. En aquesta ocasió per parlar de l’edatisme, de la vellesa, que és també parlar del passat i de la memòria. Parlar de gent gran és parlar de soledat, de residències, de medicació, de deteriorament físic i mental, de no-productivitat, de sentiment d’inutilitat o de cures, però també és parlar de rebel·lia, de memòria, de formes d’evasió, de fantasia, de records… En el fons, parlant dels vells, parlem també de nosaltres mateixos.

Les entrades tenen un preu de 20€, 18€ i 15€ i es poden adquirir a https://teatremunicipalateneu.cat/ o a la mateixa taquilla del teatre una hora abans de l’espectacle. Els joves menors de 25 anys poden adquirir l’entrada a cinc euros durant aquesta setmana.