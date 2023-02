“Com ho veus?” el nou podcast de Ràdio Igualada que ens ensenya la ciutat des de la perspectiva de l’invident David Panadés

El nou projecte de Ràdio Igualada “Com ho veus?” és un programa dirigit i presentat per David Panadés, un invident, afiliat a l’ONCE, i que porta tota la seva vida participant activament amb activitats d’Igualada i amb la ràdio de la ciutat. El podcast neix a partir d’una reflexió que va compartir amb els companys de Ràdio Igualada: “he voltat i he anat a un munt de llocs d’Igualada, però mai ningú s’ha aturat a descriure’m aquests espais. He anat moltes vegades al Teatre Municipal, a la Plaça de l’Ajuntament, però, en realitat, no sé com són”; i d’aquí va sorgir el “Com ho veus?”, on 10 voluntaris mostren un espai de la ciutat, in situ, al David, i ho fan amb un alt nivell descriptiu.

El podcast està dirigit a persones invidents i també a tots aquells que vulguin conèixer, amb detall, els 10 espais de la ciutat d’Igualada descrits. També s’inclou “bonus track” amb la visita a Barcelona i a les instal·lacions de RAC 1 acompanyat pel periodista igualadí i cap d’informatius de l’emissora, Joan Maria Morros, on va conèixer a Jordi Basté i va poder tenir a les seves mans un premi ONDAS.

El programa s’ha presentat aquest dimecres a la compareixença municipal a l’Ajuntament d’Igualada i ha comptat amb la presència del regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, el propi David Panadés i el periodista codirector de Ràdio Igualada Xavi Dàvila; qui ha explicat que el programa “ha comptat amb voluntaris que han descrit, amb gran luxe de detalls, els espais al David, creant un munt de moments màgics que ens permeten veure amb una mirada diferent espais de la nostra ciutat”.

Camps ha destacat que Ràdio Igualada presenta “novament un projecte innovador, que aposta pel format podcast perquè es pugui escoltar quan es vulgui. Un projecte que com l’anterior 4Vides que tindrà un èxit i permetrà redescobrir la ciutat a través de com els protagonistes els expliquen i descriuen diferents indrets, amb les seves textures, colors i formes al David.

Panadés ha destacat que un dels espais que més l’ha impactat ha estat la comissaria dels Mossos “on he pogut visitar el calabós i fins i tot pujar a un cotxe patrulla on els seients de darrere són molt durs”.

Els deu espais visitats

El David Penadés ha visitat els següents espais d’Igualada:

La Casa De La Festa amb el president de Dessota, l’Associació de la Imatgeria Festiva d’Igualada sense Foc, Joan Llorach.

Comissaria Dels Mossos D'esquadra. L'agent de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de l'Anoia, Rubén Dario Rubio, ha estat l'encarregat de fer una visita detalladíssima a la comissaria.

Teatre Municipal Ateneu. L’actor i director de teatre Pep Farrers ha estat l’encarregat de la visita guiada pel teatre de la ciutat descrivint la platea, l’escenari, els camerinos i el sota escenari.

Pista d'Hoquei del Pavelló de Les Comes. Antoni Esteban Dalmau ha ensenyat el pavelló de les Comes, que des de fa dècades acull els partits de l'Igualada Hoquei Club.

. Antoni Esteban Dalmau ha ensenyat el pavelló de les Comes, que des de fa dècades acull els partits de l’Igualada Hoquei Club. Plaça de l’Ajuntament. La periodista Noelia Garcia ha acompanyat el David i han pogut coneixer tots els secrets que amaga la plaça.

Les Cotxeres Dels Moixiganguers . Mireia Prat és la sotscap de colla dels Moixiganguers, i ha ensenyat al David el local d’assaig de la colla.

Plaça de Cal Font. Martí Rossell ha volgut ensenyar al David, in situ, els racons més característics de la plaça i la Biblioteca.

Martí Rossell ha volgut ensenyar al David, in situ, els racons més característics de la plaça i la Biblioteca. Plaça Pius XII, origen de la ciutat . Guillem Torres ha decidit que duria el David on comença la història mil·lenària de la ciutat d’Igualada: la plaça Pius XII, ubicada just a l’indret on el primitiu nucli urbà d’Igualada es va consolidar, al segle X.

Plaça De l'Enxub. Carme Riera és directora del Servei d'Atenció Primària de l'Anoia. Ella s'ha ofert voluntària per mostrar al David el parc de l'Enxub.

Carme Riera és directora del Servei d’Atenció Primària de l’Anoia. Ella s’ha ofert voluntària per mostrar al David el parc de l’Enxub. Basílica De Santa Maria. Maria del Carme Valls ens ho va posar molt fàcil per acompanyar-la un matí per descriure al David un dels indrets més històrics de la ciutat: la basílica de Santa Maria d’Igualada.

Els 10 capítols i el projecte es poden seguir a través de la web www.comhoveus.cat i també a través de les plataformes d’àudio Ivoox i Spotify.