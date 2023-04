Aina Carpi, Agnès Font i Soraya Cantero, guanyadores del 20è Concurs de fotografia de Dones Amb Empenta

Dones Amb Empenta arriba a la 20a edició del Concurs de fotografia Com ens veiem les dones?, amb un total de 51 obres participants de 22 autores diferents. Entre aquestes, les guanyadores Aina Carpi Riera, d’Igualada, Agnès Font Ribas, de Sant Martí de Tous, i Soraya Cantero Simon, de Vilanova del Camí.

L’entrega de premis es va celebrar el dissabte 25 de març a la tarda, amb la inauguració de l’exposició de totes les fotografies concursants al centre Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui, on restarà oberta fins el 14 d’abril.

El tema d’aquest any era “Nosaltres, l’amor i el sexe”, per a reflexionar amb perspectiva de gènere sobre relacions afectivosexuals, desig, plaer i amor, o desamor. I les fotografies presentades parlen sobretot d’amor propi, sexe, plaer, l’orgasme, la masturbació, el sexe amb la menstruació, els tabús, la sexualitat després de la maternitat, l’educació sexoafectiva o la biofília, entre d’altres.

Aina Carpi Riera, s’ha endut el Primer Premi per l’obra Marea vermella, segons el jurat, per “trencar estigmes i tabús, una fotografia que ens apropa al desig amb naturalitat”. Agnès Font Ribas el Segon, per Rellegint el meu cos, sobre la qual el jurat ha valorat “la senzillesa i complexitat de l’instant captat, pel simbolisme de la fotografia i el significat de l’obra, amb elements mostrant una realitat i una necessitat de conèixer el propi cos, el propi jo, fugint d’endolcir o tapar la realitat”. Finalment, Soraya Cantero Simon ha estat el Premi Públic per Som infinites, la fotografia que més likes, 253, a recollit per Instagram.

Dones Amb Empenta felicita les tres guanyadores, per la idea, la creativitat i execució de la fotografia, així com les reflexions aportades. I dona les “gràcies a totes les participants, per fer possible aquesta i les vint edicions del concurs que portem, per assumir el repte any rere any de pensar i repensar el tema que proposem i fer una creació fotogràfica per a concursar”.

L’organització també dona les gràcies al jurat format per Maria Moix Romero, periodista, gestora cultural i integrant de l’associació Incòmoda, Montse Basart Pascual, pedagoga teatral, actriu i docent de música i arts escèniques, i Gemma Orriols Bernades, companya de DAE, educadora social i actualment tècnica d’Educació i Centre Obert de Montbui.

Així mateix, dona les gràcies a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui pel seu suport durant tots aquesta anys.

El Concurs de fotografia Com ens veiem les dones? va néixer com a activitat entorn el 8 de Març, al 2003. Un grup de companyes de DAE van voler crear una activitat que inclogués la reflexió i la participació sobre temes que afecten a les dones i amb perspectiva de gènere. I la fotografia és un mitjà que van creure artístic i a la vegada accessible per a totes.