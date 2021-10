Aigua de Rigat instal·la plaques solars que evitaran 14 tones d’emissions

Aigua de Rigat -companyia gestora del cicle de l’aigua als municipis d’Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Copons, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt- ha instal·lat plaques solars al seu magatzem d’Òdena, molt proper al polígon de les Comes d’Igualada, que generaran electricitat per cobrir entre el 30 i el 40% del consum del centre de treball.

Aquesta nova instal·lació evitarà emetre 14 tones d’emissions anuals, que equivalen a 28 arbres mediterranis. Amb una potència de 12,4 kwp, l’electricitat produïda servirà per abastir la nau, on s’inclou el magatzem, l’àrea d’oficines i els vestidors, així com s’utilitzarà per carregar la flota de vehicles elèctrics.

Així mateix, Aigua de Rigat ha instal·lat a l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de l’Espelt d’Òdena aquest estiu un sistema per reduir el consum d’aigua potable que s’utilitza per netejar la depuradora. És un sistema que permet ajustar les bombes i programar les neteges per reduir aquest consum d’aigua.

La sostenibilitat, la innovació i la millora contínua són pilars fonamentals d’Aigua de Rigat per gestionar les instal·lacions. Així doncs, la companyia avança en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, concretament, el que pertoca la innovació (núm. 9), l’aposta per ciutats i comunitats sostenibles (núm. 11), i l’acció climàtica (núm. 13). D’aquesta manera, Aigua de Rigat confirma un cop més el seu compromís amb el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida de les poblacions on presta servei.