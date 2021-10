Garantim l’accés i la participació de les persones grans al món digital

El dia 1 d’octubre se celebra novament, arreu del planeta, el Dia Internacional de les Persones Grans. Una iniciativa emparada per l’Assemblea General de les Nacions Unides que insta el conjunt la societat a reflexionar sobre els reptes socials i polítics que suposa el creixent envelliment demogràfic i que ens recorda que tots nosaltres hem de vetllar per una vellesa digna i segura.

Aquesta jornada festiva i reivindicativa converteix les persones grans, doncs, en veritables protagonistes i centre d’interès durant un dia. Representa també una oportunitat per a conscienciar-nos sobre l’estat en què es troba aquest col·lectiu i els desafiaments i problemes que afronta, alhora que es promouen accions apropiades per defensar-la i per respectar la seva dignitat i saviesa. Aquest 2021, la temàtica general proposada és “Igualtat digital per a totes les persones”, recordant que cal garantir a les persones grans un accés i participació significatius al món digital.

Com venim fent ja des de fa dotze anys, la comarca de l’Anoia se suma també en aquesta ocasió a la jornada, amb diferents iniciatives impulsades des del Consell Comarcal de l’Anoia i el seu Consell de la Gent Gran, a banda dels diferents consistoris del territori.

I és que la recent situació de pandèmia i les derivades d’aïllament social que ha provocat, no haurien d’incrementar la distància entre les persones grans i una societat canviant que cada dia evoluciona més ràpid. Al contrari. Les actuals eines digitals han de ser un recurs que les ajudi a socialitzar-se, a mantenir-se informades, a participar en el seu entorn proper i a realitzar tasques i tràmits diaris. Però és deure de les generacions més joves acostar aquestes eines a les generacions més grans i ajudar-les a sentir-se part rellevant del context actual.

Per això us convidem a participar en la programació d’actes del Dia Internacional de les Persones Grans. Tothom que estigui interessat en les xerrades, taules rodones i presentacions que es duran a terme, hi pot prendre part de forma gratuïta. La majoria de propostes se celebraran encara en format virtual, per raons de prevenció i seguretat però això, amb una temàtica central com és la d’aquest any, lluny de ser un fre ha de resultar un estímul i un símbol de normalitat i nous temps.