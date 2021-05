A punt de començar la remodelació de la Casa de la Vila de Capellades

L’edifici antic de l’Ajuntament de Capellades necessita d’una rehabilitació que es farà en diferents fases. La primera intervindrà sobretot en els fonaments i l’estructura i estarà acabada a finals d’aquest any 2021.

Tal com explica l’alcalde, Salvador Vives, “aquesta intervenció és fonamental, però encara no ens permetrà obrir l’atenció al ciutadà. Continuarem treballant per aconseguir nous recursos que ens permetin fer-ho al més aviat possible. Només aquesta primera fase té un cost de gairebé mig milió d’euros. L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona que cobreix íntegrament el cost”.

L’edifici històric de la Casa de la Vila, amb entrada pel carrer 11 de Setembre, és de l’any 1902. Gairebé un segle després, el 2004, es va estrenar l’ampliació, on ara hi ha el gruix de l’atenció municipal. L’objectiu final és remodelar l’edifici originari –tancat al públic des de l’any 2012- interconnectar-lo novament amb les actuals dependències del carrer de Ramon Godó i poder ampliar-ne així la funcionalitat.

En aquesta primera fase es farà una intervenció estructural que deixarà l’edifici en una situació d’estabilitat i amb una nova distribució d’acord a les necessitats actuals d’ús amb els serveis que ofereix l’Ajuntament i complint amb la normativa vigent d’accessibilitat.

En aquesta primera fase es treballarà per instal·lar un aïllament tèrmic normatiu tant a les façanes com en el sostre, el que es coneix com la “pell de l’edifici”.

Des de l’exterior es podrà veure com es rebaixa el nivell al carrer 11 de Setembre per deixar l’entrada a peu de carrer –acabant així amb les escales- i també com es puja la coberta superior per convertir posteriorment les golfes en una zona habitable i guanyar metres per a l’atenció.

Aquesta primera intervenció permetrà solucionar totes les patologies estructurals de l’edifici, les necessitats d’accessibilitat i la connexió amb l’altra part de l’Ajuntament.