270 ciclistes d’arreu de Catalunya descobreixen l’Anoia amb l’Ebike Tour

L’Ebike Tour Anoia va aplegar el passat cap de setmana 270 participants arribats de tot Catalunya, que van conèixer i gaudir els corriols i camins de l’Anoia i es van endinsar en els seus paisatges i patrimoni damunt les seves bicicletes.

Des dels principals impulsors de la iniciativa, el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada, es valora molt positivament aquesta edició 2021 de l’Ebike Tour, que ha permès sumar esforços entre les administracions, les organitzacions empresarials i de comerciants, i els agents turístics del territori, per a mostrar conjuntament l’Anoia com un entorn sovint poc conegut, però idoni per a la pràctica de l’esport, permetent gaudir dels seus atractius i d’uns recursos i serveis turístics a l’alçada d’allò que cerca aquesta tipologia de visitant.

La primera etapa, dissabte dia 5, va tenir 67 km i 1.800 m de desnivell positiu. Sortint d’Igualada es va dirigir als boscos de La Pobla de Claramunt i La Torre de Claramunt fins arribar a esmorzar a la Font Cuitora de Capellades. A continuació, es va seguir per les vinyes i boscos de Cabrera d’Anoia fins arribar al Bedorc, on es van remuntar els meandres de la riera fins a Piera, on hi havia dinar i recàrrega de bateries. A la tarda, es va seguir en direcció a Castellolí i La Pobla de Claramunt, seguint corriols i boscos espessos, abans de tornar a la Plaça de l’Ajuntament d’Igualada per gaudir d’una degustació de productes del territori.

L’endemà, 6 de juny, es va celebrar la segona etapa, de 52 km i 1.300 m positius. També va arrencar a Igualada i va sortir per Can Masarnau cap a la carretera de les Maioles i la zona de camins i corriols d’Òdena, sota el parc eòlic de Rubió. Des d’aquí, es va passar per les valls d’obaga de Can Jorba de Castellolí, municipi on hi havia l’esmorzar. Per acabar, tornada a Igualada i final amb vermut musical a la Rambla.

L’E-Bike Tour Anoia és una activitat no competitiva amb bicicleta de muntanya o bicicleta de muntanya elèctrica; una proposta activa, dinàmica i original que convida a descobrir el patrimoni, la natura i la gastronomia del de la comarca de manera sostenible. L’esdeveniment, impulsat pel Consell Comarcal i l’Ajuntament de la capital, amb la implicació d’Anoia Turisme, comptava també enguany amb la col·laboració especial dels ajuntaments de Capellades, Piera, Castellolí i La Pobla de Claramunt, així com la Unió Empresarial de l’Anoia i Igualada Comerç.