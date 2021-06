Un documental sobre Miles Davies donarà el tret de sortida a l’Estival de Jazz

La novena edició de l’Estival de Jazz comença aquest dijous, 10 de juny, al Pati de l’Ateneu amb la projecció del film biopic “Miles Ahead”, sobre la vida del llegendari trompetista Miles Davies, un esdeveniment realitzat en col·laboració amb el Cine Club d’Igualada. El tret de sortida dels concerts d’enguany serà el divendres, 11 de juny, a càrrec de la innovadora proposta Inhumankind, estrenant també una nova ubicació al festival, el Rec on Fire. El dissabte amb el swing enèrgic i elaborat dels Bop Collective liderats per la saxofonista Irene Reig, que actuaran al Fortí de Sant Magí.

L’Estival de Jazz continuarà el divendres 18 de juny a l’Ateneu Igualadí amb el trio de la pianista i cantant Lucía Fumero, que oferirà la seva música original plena de vitalitat i aire fresc. Com a cloenda del festival, el dissabte 19 de juny hi haurà la presentació de la Josa Jazz Band a les 13h al pati del Museu de la Pell i per últim, es podrà gaudir del clàssic Carta Blanca, que tindrà lloc com sempre al Teatre de l’Aurora a les 20h. Aquest any la protagonista serà la jove i sorprenent pianista Clara Lai.

Cal recordar que una de les novetats importants d’aquest 9é Estival de Jazz és el Pack d’entrades Tocats de Jazz, en què per només 25€ es té dret a tots els concerts de l’Estival 2021. Les entrades s’hauran de reservar i comprar prèviament per poder controlar els aforaments. Es pot trobar més informació sobre els actes, així com també sobre la reserva i compra d’entrades a la web www.estivaldejazz.cat o a les xarxes socials del festival.