Xarxa Igualada porta “Hotel Bucarest” de Total Circ, al Teatre Municipal Ateneu

De,à, diumenge 23 d’octubre a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal Ateneu, la companyia gironina Total Circ presenta el seu espectacle Hotel Bucarest programat pel grup Xarxa Igualada. Tres grums i un gran hotel són els protagonistes d’aquest muntatge de gags circenses inspirats en la pel·lícula El gran hotel Budapest.

Les entrades són a 7 € i a 5 € per als socis de Xarxa. La venda d’entrades és en línia a https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa/ i el diumenge des d’una hora abans de l’inici de la funció a la taquilla del Passatge Vives. Espectacle per a públic familiar, a partir de 6 anys.

Hotel Bucarest

Un espectacle de circ multidisciplinari ambientat en un hotel. Aram Sempervirens, Pau Moniato i Dorian Julivert interpreten tres grums i un grapat d’hostes que seran els encarregats de deixar-nos bocabadats entre riallada i riallada. Des de l’any 2019 aquest espectacle amb un toc d’humor s’ha pogut veure a Fira Tàrrega, la Fira de Circ de Carrer de la Bisbal d’Empordà, o el Fitkam.

Un grum d’hotel és completament invisible encara que sempre és a la vista. Recorda el que la gent detesta. S’anticipa a les necessitats del client. Un grum és discret en extrem i l’hoste sap que els seus secrets, alguns francament indecorosos, seran guardats fins a la tomba.

La Xarxa ha programat un espectacle fresc i molt dinàmic pensat per mantenir l’atenció de l’espectador de principi a fi. Els elements quotidians es fonen amb la màgia i la fantasia circense. Amb números de circ com malabars, contact, roda cyr, malabars amb ampolles, monocicles, rola bola, dragon staff, clown i equilibris acrobàtics. Circ molt dinàmic que et renova l’energia. Un espectacle recomanat per a tota la família i pensat perquè en gaudeixi del més petit al més gran.