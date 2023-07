Vull fer una donació… però amb condicions

Entenem per donació l’acte pel qual el donant enriqueix el donatari sense rebre res a canvi. Ara bé, el donant pot incloure en l’escriptura de donació obligacions que haurà de complir el donatari o bé reservar facultats sobre els béns donats.

Una possibilitat que pot ser de gran utilitat és obligar el donatari a comprometre’s a cuidar el donant durant la seva vellesa. És important la manera com es detalla l’obligació a l’escriptura. Com més es detalli, hi haurà menys dubtes a l’hora d’apreciar si el donatari ha complert o no l’obligació. Així, per exemple, Jaume pot donar el seu habitatge al seu fill Jordi, imposant al Jordi el compromís de cuidar-lo i tenir-lo a casa convivint tots dos sota el mateix sostre. Si al cap de dos anys en Jordi decideix mudar-se a una altra ciutat desentenent-se de la cura del pare, és possible deixar sense efecte la donació, tornant la propietat de la cosa donada al donant.

En general es poden imposar tota mena d’obligacions. És possible donar a l’ajuntament un terreny obligant a destinar-lo a la construcció d’un hospital. Si l’ajuntament incompleix, es podrà deixar sense efecte la donació.

En segon lloc, tenim l’opció de sotmetre la donació a qualsevol mena de condició o esdeveniment futur. Així podríem fer una donació establint que el donant recuperarà la propietat de la cosa donada en cas de tenir qualsevol mena de necessitats econòmiques, o bé que la cosa que es dona ara al Jordi, passarà al seu germà Joan si aquest en el futur pateix algun tipus de malaltia incapacitant.

Aquestes dues maneres de fer la donació presenten l’únic inconvenient que, si el donatari s’hi oposa, perquè considera que ha complert l’obligació o bé que no s’ha produït el fet previst, seran els tribunals de justícia els que tindran l’última paraula.

En tercer lloc, tenim la possibilitat de reservar la facultat de disposar. Què vol dir això? Doncs bé, en aquest cas el donant dona alguna cosa al donatari, com pot ser un habitatge, però es guarda el dret de vendre’l a favor d’un tercer. Aquesta modalitat no permet que el donant recuperi l’habitatge. Li permet vendre a un tercer i rebre els diners obtinguts amb la venda de la cosa donada. Aquesta fórmula és interessant, ja que la possibilitat de vendre la cosa donada queda a la sola voluntat del donant sense haver de justificar res.

Finalment, si per alguna de les clàusules esmentades la cosa donada és recuperada pel donant, o es ven a un tercer, el donatari pot sol·licitar a l’Agència Tributària la devolució del que va pagar a l’impost de donacions. Segurament l’Agència Tributària tornarà gran part, encara que no tot, ja que tindrà en compte el temps que el donatari va gaudir de la cosa donada.