Vist per sentència el judici: demanen fins a 45 anys de presó per l’acusat de la violació d’Igualada

Imatge: Jordi Borràs/ACN.

En els informes finals presentats en el darrer dia de judici per l’agressió sexual d’Igualada, la Fiscalia i les acusacions han coincidit en apuntar a l’acusat com a autor dels fets durant la matinada del dia de Tots Sants de 2021. La defensa de l’acusat ha sol·licitat l’absolució del jove i, en cas de rebre una condemna, ha demanat que no se li apliqui l’intent d’assassinat i que es tinguin en compte els problemes amb l’alcohol i la marihuana de l’acusat. El jove ha declinat utilitzar el seu darrer torn de paraula. El judici ha quedat vist per sentència.

Les acusacions fan repàs de les proves i els indicis contra l’acusat, i en destaquen la “brutalitat”, la “voluntat de matar” i la càrrega masclista dels actes

Durant l’exposició dels informes finals, les acusacions i la Fiscalia han destacat la brutalitat de l’atac, la voluntat d’acabar amb la vida de la víctima i la càrrega masclista dels fets, tot buscant la “vexació i humiliació” de la jove. La Fiscal ha destacat la “forma sorpresiva” en què es va produir l’agressió, “en unes circumstàncies personals, de temps i de lloc, que eliminaven o reduien considerablement qualsevol possibilitat de defensa de la víctima”.

El Ministeri Públic considera acreditada l’autoria dels fets per part de l’acusat, basant-se en les proves i indicis recollits en el sumari, des de les imatges de les càmeres de vigilància fins la troballa de l’ADN de la víctima a la jaqueta de l’acusat, passant pel posicionament dels mòbils d’ambdós en el moment dels fets i els testimonis recollits durant el judici. L’acusat s’enfronta a una condemna de fins a 45 anys de presó; 30 per l’intent d’assassinat i 15 per l’agressió sexual. També han demanat una indemnització de més de 330.000 euros a la víctima.

Totes les parts han destacat la importància de la trobada de la vícitma per part dels camioners que la van auxiliar. L’advocat de la família de la víctima fins i tot ha utilitzat el terme “àngel” per referir-se al primer camioner que la va trobar en un carreró entre el carrer d’Itàlia i el carrer Països Baixos del polígon de Les Comes. En la penúltima sessió, els forenses s’havien referit a aquesta trobada com a “vital” per salvar la vida de la jove.

El lletrat també ha assenyalat la declaració de l’acusat d’ahir com a “absurda i sense veracitat”, en referència al relat de Brian Raimundo C. M. en el qual assegurava estar sota els efectes de l’alcohol. El lletrat s’ha centrat en les imatges en les quals “es veu l’acusat caminant perfectament”. El lletrat ha fet referència a aquest fet tant en les imatges de l’incident gravat durant la mateixa nit com en les imatges del moment posterior al’agressió.

La defensa demana l’absolució de l’acusat i se centra en possibles atenuants

L’advocat de la defensa ha demanat l’absolució de l’acusat, argumentant que les proves i indicis no són prou contundents per condemnar-lo. El lletrat ha insistit en la troballa casual de la jaqueta per part de l’acusat i “la mala sort d’haver-la agafat i haver-se-la posat perquè li anava bé”. També ha explicat que les dades de tarificació del mòbil del pressumpte agressor “no permeten conèixer el radi de cobertura del repetidor”, que inclouria tant el lloc dels fets com la zona de la discoteca i que, segons el seu criteri, no permetrien posicionar exactament al lloc dels fets al seu representat. L’advocat defensor també ha relativitzat el reconeixement de l’agressor a través de la roba, a més d’insistir en els problemes amb la beguda i el consum de marihuana del jove.

L’advocat defensor també ha demanat que, en cas de sentència condemnatòria, l’intent d’assassinat no hauria d’entrar en la condemna. El lletrat ha qüestionat a les acusacions el donar per fet que l’agressor va colpejar a la víctima amb intenció de matar-la i ha dit que “hem d’escollir si aquestes lesions són temptativa d’assassinat o agressió sexual, però no utilitzem les dues per justificar els dos delictes”.