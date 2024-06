Violadors i justícia

Més de dos anys esperant un judici quan està bastant clar qui va cometre el delicte: per què la víctima ha d'obrir un nou dol quan intenta superar-lo?

En ocasió del judici a l’acusat per l’anomenada “violació d’Igualada”, pel tràgic succés que va tenir lloc la nit de Tots Sants de 2021 al polígon industrial de les Comes, tornen a sorgir aquesta setmana molts debats entorn de l’aplicació de les lleis en aquests casos. Apareixen dubtes, d’altra banda plenament justificats, amb els precedents de casos que van tenir un ampli ressò mediàtic com els de “La Manada” o, més recentment, l’alliberament de molts condemnats o la rebaixa de les penes a acusats a conseqüència de la polèmica llei del “sí és sí”.

Tot plegat, i és lògic, condueix a moltes persones a desconfiar de la justícia, quan, malauradament, aquest tipus de delictes -i alguns d’ells acompanyats de la temuda i fastigosa violència de gènere- són més habituals del que desitjaríem. A voltes, també es parla poc de les víctimes i la seva protecció.

Tothom té dret a una tutela judicial efectiva, però el sistema hauria de tancar aquests espais per on es pot colar la impunitat o s’alleugen unes penes que, en tot cas, encara haurien de ser més altes. Les víctimes, a més, han d’esperar a vegades dos, tres o més anys que arribin els seus judicis. En aquest cas, tot i que hi ha una clarividència de qui va cometre el fet delictiu, hem hagut d’esperar dos anys des de la detenció de l’acusat, i sis mesos més des dels fets. Massa temps. Ens preguntem per què les víctimes han d’obrir un nou dol quan estan intentant superar-lo…

Tampoc és de rebut que, arribat el judici, s’hagi d’ajornar perquè algú “ha oblidat” convidar testimonis, com ha succeït en aquest cas. Alguna cosa no funciona.

Hi ha qui reclama que es revisi l’Estatut de la Víctima del Delicte i es posin millors mecanismes de protecció, encara més quan es tracta de dones més vulnerables, en situació precària, menors, dependents o immigrants. I sabem de sobres quantes agressions sexuals queden en el silenci, en un país on es denuncia una violació cada cinc hores.

I, si us plau, res d’abaixar les penes pel fet que el violador anava begut o drogat. Això no pot ser mai un atenuant. Just el contrari.