Plega Francisco Guisado coma Primer Secretari del PSC Anoia

El Primer Secretari del PSC Anoia i exalcalde d’Òdena, Francisco Guisado, ha comunicat que s’acomiadarà del lideratge dels socialistes de l’Anoia al 5è Congrés del partit que se celebrarà el proper 29 de juny a Òdena, un esdeveniment que posarà el punt inicial a un nou mandat per al partit a la comarca en el qual es renovaran el lideratge i la direcció comarcal.

En una carta dirigida a la militància del PSC Anoia, Francisco Guisado ha agraït la confiança i ha afirmat que “ha estat tot un honor representar el partit a la comarca, fent-ho amb tota la generositat i amb l’únic objectiu d’impulsar el projecte socialista a l’Anoia”. Guisado, a més, ha destacat que “el PSC no defensa projectes personals, sinó que defensa un projecte social col·lectiu amb els millors al davant per aconseguir els objectius comuns, des de la renovació i posant de manifest la solvència i les capacitats per mantenir i millorar la força dels socialistes de l’Anoia”.

El PSC Anoia, finalment, expressa “el seu més sentit agraïment a Francisco Guisado per haver contribuït, amb esforç, compromís i bagatge, al creixement del projecte socialista a l’Anoia des d’un punt de partida que, no obstant ser políticament complex, ha portat al PSC a ser el primer partit de la comarca”. Els socialistes de l’Anoia afegeixen que “valorem molt positivament la gestió de la direcció comarcal que ha assolit els reptes de comptar amb més militants, regidors i alcaldies arreu del territori i la victòria electoral a la comarca per tercera vegada consecutiva aconseguida recentment”.