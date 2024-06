L’acusat de la violació d’Igualada nega haver participat en els fets en la seva declaració

Després de la compareixença dels pèrits i la declaració de l'acusat, la Fiscalia ha sol·licitat l'agreujant de discriminació de gènere

La penúltima jornada del judici ha estat marcada per dos importants moments: la prova pericial i la declaració de l’acusat.

L’acusat nega els fets i diu que es va trobar la jaqueta amb ADN de la víctima

En una breu declaració, l’acusat només ha contestat a les preguntes del seu advocat. Brian Raimundo C. M. ha negat la seva implicació en els fets i que no es reconeix en les imatges captades per les càmeres. L’acusat, que s’enfronta a una pena de 45 anys de presó, ha assegurat que en aquella època bebia i fumava molta marihuana habitualment, assegurant “no controlar els seus actes” quan estava sota els efectes d’aquestes substàncies. Respecte la nit dels fets, ha dit que va beure molt, “fins que se li van acabar les ampolles”. El pressumpte autor dels fets ha assegurat que es va asseure en un banc del polígon de Les Comes perquè “no podia caminar”, fins que va decidir tornar cap a casa amb l’ajuda de Google Maps. Sobre la jaqueta trobada a casa seva, que coincideix amb la mateixa que porta l’agressor a les càmeres de seguretat i en la qual es va trobar l’ADN de la víctima, l’acusat ha assegurat que “se la va trobar al carrer i la va agafar” perquè havia perdut la seva.

La Fiscalia demana l’agreujant de discriminació de gènere

En acabar la declaració de l’acusat, la fiscalia ha ratificat la seva petició de pena de 30 anys per intent d’assassinat i 15 per violació amb violència greu, amb l’agreujant de discriminació de gènere. També li demana deu anys de llibertat vigilada, 20 anys d’inhabilitació per a tasques amb menors, prohibició de comunicar-se o acostar-se a la víctima durant deu anys i prop de 280.000 euros en indemnitzacions. A més, reclama que quan obtingui el tercer grau penitenciari sigui expulsat de l’Estat Espanyol.

Per la seva banda, la defensa de l’acusat ha demanat l’absolució o, alternativament, una pena inferior per l’eximent incompleta o atenuant d’alteració psíquica i intoxicació greu per alcohol i drogues, que li haurien afectat les seves capacitats intel·lectuals. També ha demanat complir la pena en una presó de l’Estat Espanyol, ja que, com ha assegurat en la seva declaració, que “fa anys que no té cap vincle amb el seu país d’orígen”.

Els pèrits posen de manifest l’extrema violència de l’agressió i les greus conseqüències per a la víctima

La jornada ha començat amb la declaració de les psicòlogues que van atendre la víctima s’han referit, en un detallat testimoni, a les afectacions de l’agressió sobre la vida quotidiana de la víctima. S’han ratificat en la situació d’estrès posttraumàtic derivat de les seqüeles físiques de l’agressió, i com aquest ha alterat completament el dia a dia de la víctima. A preguntes de les parts, han assegurat que “és probable” que arrosegui aquestes seqüeles psicològiques la resta de la seva vida.

Els metges forenses han donat compte de la brutalitat de l’agressió. El seu relat detallat sobre les ferides i les conseqüències físiques derivades, incloent una complicació pocs dies després per la qual va haver de ser operada d’urgència, ha donat mostra de la gravetat de les lesions, que van requerir 1 anys complet de cures, incloent els 3 dies a l’UCI i 30 dies d’hospitalització en total.

En paraules d’un dels forenses, “són lesions que estem més acostumats a veure en una sala d’autòpsies que en una exploració com aquesta en una consulta mèdica“. Respecte a l’agressió sexual, els facultatius han explicat que, per les característiques de les lesions, l’agressió es va haver de fer amb un objecte extern. Els forenses també han explicat que la intervenció dels dos camioners que van trobar-se la víctima “va ser vital” per poder salvar la seva vida.

El perfil de l’agressor: Podria tornar a delinquir

Un dels testimonis d’avui també ha permès a la sala obtenir detalls del perfil que van fer els Mossos de l’agressor abans i després de la detenció. L’agent ha destacat la “falta total d’empatia, l’agressivitat i la impulsivitat en la conducta” durant els fets. Segons el testimoni del responsable, l’agressor “no buscava tant la satisfacció sexual com la voluntat de causar el major dany possible a la víctima“.

Després de la detenció, es van trobar 3 agressions anteriors, totes en l’àmbit familiar o de la parella. Una d’elles, ja coneguda, va ser cap a la seva germana. Les altres dos es van produir amb parelles. L’investigador ha parlat de l’existència “d’un conflicte amb les dones que l’agressor soluciona amb la violència“. També ha assenyalat un comportament en què l’agressor “utilitza les pràctiques sexuals per incrementar el dolor de les seves víctimes”. A preguntes de les parts, ha destacat que “hi ha probabilitats que torni a actuar de la mateixa manera en el futur”.