D’Igualada al món: Yvette Pons traspassa fronteres

Parlem amb Yvette Pons, igualadina i referent internacional en estètica avançada, amb una trajectòria destacada que l’ha portat a participar en congressos de prestigi a Brasil, Costa Rica, Argentina i Itàlia, així com recentment a l’IECSC de Nova York i al BEC de Miami.

La teva trajectòria com a professional de l’estètica comença a Igualada, però avui dia estàs oferint conferències i formant professionals arreu del món. Com vius aquest reconeixement internacional?

És molt emocionant i, alhora, un gran repte. Sempre dic que emprendre a Igualada, quan era joveníssima, m’ha donat les arrels i la base per créixer amb solidesa. Poder portar la meva visió i metodologia a llocs com Nova York o Miami, i veure com connecta amb professionals tan diversos, és una gran satisfacció personal i professional.

Has estat present als congressos més destacats dels Estats Units. Com ha estat l’experiència de representar-hi els teus mètodes?

La participació a l‘IECSC de Nova York i al BEC de Miami ha estat molt enriquidora. Són esdeveniments de referència mundial, i el fet de poder-hi compartir la meva metodologia, centrada en el Lífting Facial Manual amb tècniques pròpies, ha despertat molt d’interès. L’acollida ha estat sorprenentment positiva.

Al 8è Congrés internacional científic multidisciplinar en estètica de São Paulo, Brasil.

Com valores la rebuda del teu mètode per part dels professionals americans?

Hi ha una gran demanda de formació rigorosa i ètica, i crec que això ha estat clau perquè el meu enfocament hagi connectat tan bé. Els professionals valoren molt que hi hagi un estudi profund de la pell, que es treballi amb respecte, i que els protocols siguin 100% personalitzat.

“ Portar el nom d’Igualada més enllà de les nostres fronteres és un orgull immens. Tot va començar aquí, i aquí és on sempre torno ”

La teva metodologia ja s’està implantant en centres i formacions a diversos països. Et consideres una ambaixadora de la cosmètica responsable i de proximitat?

Més que una ambaixadora, em sento compromesa amb una manera d’entendre l’estètica que respecti tant la pell com la persona. Em fa feliç saber que la meva feina, nascuda des d’Igualada, està ajudant a professionals d’altres països a oferir un servei més conscient i efectiu.

Yvette Pons a Nova York.

Quins són els pròxims passos d’aquesta expansió internacional?

A partir del mes de juny començo una nova gira formativa que em portarà a Colòmbia, Argentina i Costa Rica. La resposta està sent molt entusiasta, i estic il·lusionada de poder compartir coneixement i seguir fent créixer aquesta comunitat global d’esteticistes compromeses.

Què representa Igualada per a tu, malgrat aquest èxit internacional?

Tot. És el meu punt d’origen, el lloc on he crescut, i on vaig fundar el meu centre. Tot i viatjar molt, sempre torno. Igualada em recorda qui soc i m’ajuda a mantenir els peus a terra. Portar el nom de la ciutat més enllà de les nostres fronteres és un orgull immens.

Amb més de 30 anys de trajectòria, Yvette Pons és fundadora de l’Institut Yvette Pons a Igualada, centre de referència en estètica avançada i diagnòstic integral de la pell. Reconeguda per la seva metodologia pròpia, basada en l’estudi morfològic i funcional del rostre i el cos, ha format centenars de professionals arreu d’Europa i Amèrica. Compromesa amb una estètica ètica, personalitzada i respectuosa amb el benestar global, continua portant el nom d’Igualada a escenaris internacionals amb passió, rigor i una visió transformadora del sector.