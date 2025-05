Llum, explicacions i justícia

La jornada del 28 d’abril de 2025 quedarà gravada a la memòria col·lectiva de la comarca de l’Anoia -i de tot l’estat- sota el signe de la incertesa i la disrupció. Una apagada generalitzada, d’una magnitud sorprenent en ple segle XXI, va sumir en la foscor llars, negocis i serveis essencials, alterant de manera radical el ritme de vida d’una ciutadania que, amb raó, es pregunta com és possible que un incident d’aquesta mena ens retorni, per unes hores, a un passat que crèiem superat.

Aquesta no és una simple incidència tècnica. És un toc d’atenció sever sobre la nostra profunda dependència d’una única font d’energia, l’electricitat, que vertebra pràcticament totes les facetes de la nostra existència. Des de la il·luminació més bàsica fins al funcionament més complex, passant per la connectivitat digital que avui considerem indispensable, tot es va aturar. Aquesta vulnerabilitat, posada de manifest de manera tan abrupta, ens obliga a una reflexió seriosa sobre la diversificació de les nostres fonts energètiques i la resiliència de les nostres infraestructures. No podem permetre que el benestar i el progrés d’una comarca i d’un país sencer pengin d’un fil, susceptible de trencar-se de manera tan imprevista.

Però la reflexió no eximeix la necessitat imperiosa de demanar comptes. Qui o què hi ha darrere d’aquesta apagada històrica? Les informacions que ens arriben apunten a una fallada de gran abast a nivell peninsular, però això no pot diluir les responsabilitats concretes. La ciutadania mereix una explicació clara i transparent sobre les causes d’aquest black-out i, sobretot, sobre les mesures que s’adoptaran per evitar que es repeteixi.

I més enllà de les explicacions, cal parlar sense embuts d’indemnitzacions. Les afectacions al teixit empresarial de la comarca, tal com han denunciat des de la Unió Empresarial de l’Anoia, són palpables i significatives. Hores d’inactivitat, pèrdua de producció, danys en equips… el cost d’aquesta apagada no pot recaure sobre els ciutadans i les empreses que ja pateixen les dificultats del dia a dia.

Exigim llum, explicacions i justícia. I, de passada, polítics competents, si us plau.