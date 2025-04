Tanca Viatges Eurocar d’Igualada, atrapa molts clients, i els Mossos denuncien la propietària per estafa

El sorprenent tancament de Viatges Eurocar d’Igualada, una coneguda agència amb molts anys de presència a la ciutat, ubicada a la plaça de la Creu i antigament a la Rambla St. Isidre, ha atrapat a una xifra encara no coneguda d’anoiencs, que han vist com havien pagat els seus viatges i bitllets, i no tenen cap resposta dels seus responsables.

Fonts de Mossos d’Esquadra han comunicat a La Veu de l’Anoia que en els darrers dies “hem rebut una quantitat de denúncies de persones que havien pagat els seus viatges amb aquesta agència, i que, sense comunicar-ho amb antel.lació, havia tancat i no s’informava a cap client”. La policia va iniciar una investigació per trobar la responsable de l’agència, Marta A.G., fins que, el passat dimarts dia 22 d’abril, va ser localitzada i denunciada formalment pels Mossos d’Esquadra per un delicte d’estafa.

Alguns dels clients estafats s’havien posat en contacte amb La Veu en els darrers dies, molt enfadats per la situació, per haver pagat viatges i quedar-se sense vacances de Setmana Santa, però sobretot, per la manca de resposta de la propietària. La situació era coneguda en els establiments comercials més a la vora de l’agència, al xamfrà de la plaça de la Creu amb el carrer Sant Simplici, que aquests dies han rebut la visita de clients afectats demanant informació. Altres fonts consultades per La Veu indiquen que una coneguda firma bancària ja havia tallat totes les seves línies de crèdit amb Viatges Eurocar fa setmanes. La darrera presentació al Registre Mercantil de l’informe econòmic de l’empresa Viajes Eurocar SL-que oficialment està ubicada al carrer Comarca 21- correspon a l’exercici de 2021.

La investigació continua oberta, i no es descarta que apareguin nous casos de clients afectats en els propers dies.

(seguirà ampliació)