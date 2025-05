El Cinema Ateneu acollirà l’estrena del documental premiat “Allá Anduvimos”

La productora AÜC i l’Associació d’Agermanament Igualada – Nueva Esperanza (El Salvador) presentaran el documental Allá Anduvimos el pròxim dimarts 6 de maig a les 19:30 h a l’Ateneu Cinema d’Igualada. L’acte, amb entrada gratuïta, comptarà amb la presència de les protagonistes del film, Maria Reynando, que viatja expressament des d’El Salvador per a l’estrena, i la catalana Teresa Subirà, que compartiran les seves vivències i reflexions amb el públic assistent, així com del director del documental, l’igualadí Dan Ortínez.

Guardonat recentment amb el Premi Laya al millor migmetratge en la tercera edició dels Premis Laya — que reconeixen obres audiovisuals centrades en els drets humans —, el documental fa un emotiu homenatge a les dones que van participar en la guerra civil salvadorenya durant els anys 80. Allá Anduvimos recupera la memòria històrica a través del testimoni directe de les seves protagonistes, donant veu a les seves lluites, resistències i aportacions a la justícia social. El film també reflexiona sobre les conseqüències actuals del conflicte i les amenaces que encara viu El Salvador avui.

Amb un relat intimista i colpidor, el documental acompanya la Teresa, una metgessa catalana que va entrar clandestinament al país per unir-se a la guerrilla del FMLN, en el seu retrobament, 42 anys després, amb dues amigues salvadorenques amb qui va compartir trinxeres i esperances. A través d’aquest retrobament amb la Maria i la Tilita, el film traça una mirada sobre els vincles d’amistat, la solidaritat internacional i el compromís polític viscut en un context de guerra, però també d’esforç col·lectiu per construir un país més just. És una història de vida, lluita i transformació que posa rostre a la revolució salvadorenya i als seus llegats.

Aquest projecte audiovisual ha estat possible gràcies al suport de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), que n’ha finançat la producció, en coherència amb la seva tasca de promoció de la cultura de la pau, els drets humans i la solidaritat internacional.

Després de la seva estrena a Igualada, el documental també es presentarà al Pallars Sobirà i a Barcelona, i actualment s’està treballant perquè es pugui emetre en altres espais i mitjans digitals, ampliant així el seu abast i impacte social.

Des de l’Associació d’Agermanament Igualada – Nueva Esperanza (El Salvador), s’impulsa aquest documental com una eina de sensibilització que forma part de la seva missió. En paraules de l’entitat: “La nostra voluntat és seguir treballant per enfortir el vincle que uneix la ciutat d’Igualada amb la comunitat de Nueva Esperanza, a El Salvador. Si bé el projecte central de l’entitat que venim des de fa anys treballant amb l’Ajuntament d’Igualada i el Fons Català de Cooperació, és el de Música i Psicologia amb infants i joves del Bajo lempa, iniciatives com aquest documental o la pròxima reedició del llibre Cartas desde la Esperanza del Padre Ángel, donen sentit a la nostra tasca de sensibilització i de construcció de ponts de solidaritat.”

L’estrena del 6 de maig esdevindrà, doncs, una ocasió per apropar-se a una part essencial de la memòria històrica salvadorenya, alhora que posa en valor la tasca de cooperació i agermanament que fa dècades que uneix Igualada amb Nueva Esperanza.