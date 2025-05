Eixarcolant assoleix el reconeixement de 5 plantes silvestres a la UE

El Col·lectiu Eixarcolant ha assolit una fita històrica: cinc espècies de plantes silvestres comestibles han estat reconegudes oficialment com a aliments per a tota la UE.

Això només és l’inici: Eixarcolant ja té 73 espècies més preparades per ser presentades, i ho farà progressivament davant l’administració europea.

Fins ara, moltes d’aquestes plantes, consumides des de fa segles i habituals en la cultura alimentària popular, no tenien reconeixement legal com a aliments, fet que en limitava greument la presència als circuits comercials i a les cuines professionals. Això és simplement perquè ningú no havia fet els tràmits.

Per això, Eixarcolant fa més d’un any va començar a treballar per revertir aquesta anomalia. Es tracta de la malva major cardellet, colitx, lletsó i ortiga.