Punto Blanco, 75 anys d’innovació i tradició en el tèxtil igualadí

Punto Blanco és una marca icònica que ha sabut evolucionar amb el temps. Sempre ha tingut uns valors clars que es troben darrere de cada producte que creen i de cada decisió que han pres com a empresa. La història va començar el 1948, quan dos emprenedors igualadins, els germans Pere i Manuel Valls, descendents d’un llinatge amb una forta tradició en el món tèxtil, van decidir constituir Industrias Valls, l’empresa que fabricaria mitjons sota la marca Punto Blanco.

Una història de més de 75 anys en què la clau de la persistència ha estat l’adaptació als temps de cada moment. La combinació de la fidelitat a la tradició i als valors de marca, juntament amb la visió del que el mercat demanava en cada època, ha estat essencial. I el mercat no és només un corrent econòmic, sinó la satisfacció de les necessitats de les persones per a les quals es treballa, sempre pensant en els productes i els clients.

Als anys noranta, als mitjons s’hi van afegir les línies de roba interior, homewear, streetwear, llenceria, pijames, loungewear, banyadors i productes per regalar, per a home, dona i nens.

Inicialment, els productes es venien a través de venedors que visitaven els territoris. Més tard, van incorporar botigues pròpies i, finalment, van assumir el repte de l’omnichannel. Tant el producte com, sobretot, el client són la columna vertebral de l’estratègia d’Industrias Valls.

En aquest sentit, les diverses generacions que han estat al capdavant de Punto Blanco han sabut mantenir la tradició en articles com el fil d’Escòcia, fabricat des del 1948, apostant sempre per la modernitat, tant en les col·leccions de moda com en les tecnologies punteres. En 75 anys, la distribució ha canviat moltíssim, però els venedors que visiten el detallista i la botiga independent encara formen part de l’estratègia de marca de Punto Blanco. Amb el temps i els canvis del mercat, han anat incorporant altres canals de venda, com les botigues pròpies, que permeten, entre altres coses, prendre el pols del mercat de manera directa.

També comercialitzen a través del canal digital, amb un e-commerce que serveix de plataforma per obrir-se al món. Avui dia, aquest mitjà és un dels que ha aconseguit més volum, amb un fort enfocament en el mercat espanyol, però amb ramificacions als cinc continents. A més, disposen d’un espai B2B per a professionals, que els permet gestionar les seves comandes en qualsevol horari. L’omnichannel es complementa amb una presència constant a les xarxes socials més afins al seu posicionament. I continuen atents al mercat per detectar noves oportunitats i controlar els riscos que es van generant.

Amb una aposta ferma per la qualitat, la sostenibilitat i la innovació, Punto Blanco manté el seu compromís amb el mercat global sense perdre l’essència d’una empresa arrelada a l’Anoia.

L’actual edifici de l’avinguda Balmes es va construir entre el 1953 i el 1956, quan les primeres instal·lacions de Punto Blanco van quedar petites. Destaca per un estil racionalista, en què sobresurt el sostre de dents de serra, tot un referent arquitectònic de l’època que avui encara compleix una funció de sostenibilitat importantíssima. Durant els anys setanta, va ser necessari disposar d’un espai addicional per emmagatzemar el producte acabat, per la qual cosa es va construir la nau del polígon del Pla de les Gavarreres com a centre logístic.

La bona gestió de les persones és un dels pilars fonamentals de Punto Blanco. Tres generacions d’aquesta nissaga familiar avalen la trajectòria empresarial i són un bon indicador que el factor humà és una prioritat. L’estabilitat de la plantilla, amb molts treballadors que hi porten anys, demostra que és una empresa on val la pena treballar.

Molt conscients de la sostenibilitat, a Punto Blanco han desenvolupat un model propi basat en la inversió constant en R+D+i i la incorporació continuada de noves tecnologies i materials, que fan que els processos de fabricació i els productes finals siguin més eficients i respectuosos amb el medi ambient. Estan molt allunyats del “fast fashion” i de la producció massiva de peces de baixa qualitat que duren poc. La filosofia de Punto Blanco és justament la contrària: posar al mercat peces de qualitat.