L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia, amb la col·laboració del Memorial democràtic, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, organitza dissabte 15 d’abril actes en memòria dels morts i exiliats del municipi durant la Guerra civil. El primer acte serà al migdia, a les 12 h, amb la inauguració d’una placa commemorativa de 2 x 1,20 metres al Camí del cementiri amb el nom de les persones que van morir tant al front com a la rereguarda i també el nom dels exiliats a causa de les seves idees.

A les 18 hores, la sala Jaume Calveras acollirà la conferència ‘Història i memòria: eines de construcció d’una identitat col·lectiva’, a càrrec del doctor en Història i professor de la Universitat de Barcelona, Miquel Gutiérrez Poch i de Jaume Borràs Martí, historiador local que ha dedicat anys a buscar de manera minociosa les dades de les persones mortes i exiliades en diferents arxius i llibres. Després de la conferència es lliurarà un record als familiars de les víctimes que s’han pogut localitzar, per tal de retre’ls homenatge. Tot seguit hi haurà un pica-pica per als assistents.

Aquests actes s’emmarquen dins del projecte de recuperació de la memòria democràtica que està duent a terme l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia i que ha inclòs actes com la col·locació de la llamborda Stolpersteine en honor a Domènec Ferrer, vallbonenc que va morir al camp de concentració nazi de Gusen.