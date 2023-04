“Tenir el mateix metge de família durant 15 anys disminueix un 25% la mortalitat”

Entrevista a Laura Camps, cap d’estudis de la unitat docent d’atenció familiar i comunitària de la Catalunya Central

Fins a mitjans de maig estan obertes les inscripcions per demanar plaça de resident per tots aquells estudiants de medicina que hagin aprovat el MIR. A la Catalunya Central s’han obert 37 places per medicina familiar i comunitària, però l’any passat només se’n van omplir 18. És per això que des de l’Institut Català de la Salut a la Catalunya Central s’ha iniciat una campanya per atraure nous residents. En parlem amb la doctora Laura Camps.

Falten metges de família?

L’especialitat de medicina familiar i comunitària és deficitària, el que vol dir que es preveu que hi haurà més oferta de feina que demanda. En el cas dels MIR, a la Catalunya Central l’any passat vam tenir problemes per cobrir totes les places que es van treure.

Passa el mateix amb les infermeres?

No, amb les places de residents d’infermeria es van cobrir totes les places.

Per què costa tant que els estudiants de medicina optin per la medicina familiar?

Socialment no està tan considerat un metge de família com professionals d’altres especialitats.

A més, és una especialitat que a vegades coneixen menys, perquè les carreres les fan els grans hospitals i els estudiants tenen poca relació amb els ambulatoris. De fet, està demostrat que com més relació hi ha entre els estudiants i els CAPs, més opten aquests per fer després la residència en medicina familiar.

I finalment, un altre motiu seria que en aquests moments hi ha molta sobrecàrrega a tot el sistema sanitari però als CAPs especialment. I nosaltres som la porta d’entrada i ho notem de manera més intensa.

Heu iniciat una campanya per atraure els residents de medicina familiar a la Catalunya Central. Quines iniciatives heu tirat endavant?

El primer que s’ha de tenir clar és que el problema és arreu, no específic del nostre territori. Les solucions s’han d’abordar a nivell de país, millorar les condicions de treball per fer l’especialitat més atractiva.

A nivell docent, hem intentat fer una campanya de comunicació per donar a conèixer la medicina familiar i comunitària, i també el territori.

També intentant fer un programa docent que sigui atractiu, donant molt pes a la formació en ecografies, que és una eina que cada cop s’utilitza més i en això estem sent bastant pioners.

Quina és la vostra feina com a unitat docent?

El resident és una persona que té un contracte laboral però que està en formació. Treballa i es forma. I nosaltres organitzem les rotacions, aquells hospitals pels quals passarà, a més d’organitzar cursos de formació.

Hi ha estudis que demostren la importància de tenir un metge de família de manera estable.

Exacte. Una revisió científica demostrava que tenir el mateix metge de família durant 15 anys disminueix un 25% la mortalitat. No hi ha cap tractament ni pastilla que doni aquest resultats!

El metge de família, a més de conèixer de totes les especialitats, ha de ser especialista en la persona, en el global, en adaptar els tractaments al pacient que nosaltres coneixem perfectament.

En les especialitats hospitalàries sempre es parla que els millors equipaments són a Barcelona. Amb medicina familiar hi ha aquestes diferències?

Tens els mateixos recursos tant si fas de metge a Igualada com si ho fas a Barcelona. Els CAPs estan dotats amb tot el que és necessari. No hi ha cap diferència.

S’intenta atraure els residents també a través de l’estil de vida del territori?

Intentem explicar que aquí trobaran ruralitat i segurament més tranquil·litat, amb un estil de vida més confortable i alhora amb tota la tecnologia necessària per exercir la professió.

Ara mateix medicina només s’imparteix un grau entre Vic i Manresa. Però Igualada ja ha demanat que també vol impulsar un nou grau de medicina. Seria important per atraure residents?

La UVic aquest any treu la seva primera promoció de metges i metgesses. En el MIR de l’any que ve veurem quina implicació té això en la demanda per fer la residència aquí. És molt bo tenir universitats que formin metges aquí.

A mi, per exemple, em va passar que vaig marxar a Barcelona a estudiar i ja em vaig quedar allà a fer l’especialitat. Tenir més universitats al territori seria molt positiu.

Heu impulsat un programa de beques.

Exacte, són les beques Centra’t, i se n’ofereixen tres per a persones que acaben la residència aquest any o l’any passat per poder fer el doctorat. Se’ls fa un contracte en què tenen una dedicació del 40% en recerca i un 60% de metge de família en un ambulatori.