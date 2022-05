Vallbona d’Anoia acaba l’arranjament de diferents punts del passeig del Mirador

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha acabat les obres d’arranjament de diferents punts del passeig del Mirador, que van començar fa dos anys amb l’estabilització urgent de la part més complexa del talús, amb un mur de gabió molt més drenants que el de formigó. La continuació d’aquesta actuació, que ha comptat amb un pressupost de 12.402,02 euros, ha consistit en l’anul·lació dels arbres que suposen un perill per a l’estructura i l’execució d’un mur de 30 metres de llargada per estabilitzar el talús. Aquest mur s’ha executat amb pedra granítica que facilita el drenatge i visualment és menys agressiva que el formigó.

La resta d’actuacions al passeig del Mirador han estat l’enjardinament del passeig del Mirador amb la plantació d’alzines, arbres autòctons que resisteixen millor el clima de la zona (pressupost de 13.294,82 €); la substitució de la malla i de la porta que separa el passeig d’una propietat privada, arrencada de la peça de vorera, tala o poda dels xiprers que estaven morts, plantada d’arbustos autòctons, substitució de bancs i cimentació del passeig (114.623,48 €); s’ha rehabilitat la zona de la font amb la recol·locació de les llambordes per aconseguir més estabilitat i s’ha mogut la font a una alçada més accessible (6.230,75 €); la reforma de la plaça del final del passeig per solucionar els problemes d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda habilitant una pendent als dos graons, s’ha netejat la pedra dels pilars de la barana mentre que la resta s’ha substituït per pi coporitzat i, pel que fal paviment, s’ha afegit una mica d’escullera per evitar desprendiments i s’ha cimentat el terra, seguint l’acabat del passeig (26.183,32 €); i també s’ha actuat a les rampes, aplanat i reposant-ne les llambordes (2.942,49 €).

El pressupost d’execució total de totes les obres d’arranjament del passeig del Mirador ha pujat als 212,568,02%, IVA inclòs.