El Museu de la Pell prepara diverses activitats pel Dia Internacional dels Museus

Fins el diumenge 22 de maig hi haurà portes obertes al Museu de la Pell i a l’Antiga Adoberia de Cal Granotes en l’horari habitual (de dilluns a divendres de 10 a 14; dijous i divendres de 16 a 18.30 h i els caps de setmana d’11 a 14 h). L’exposició Visions del disseny: com ho fèiem i com ho fem a l’Anoia estarà oberta en aquest mateix horari i les tardes de dijous i divendres fins les 20 h.

Diumenge 21 de maig, Igualada celebra la Nit de Museus una setmana després de que es celebrés a tota Catalunya, degut a que, el 14 de maig, el Museu estava dins del circuit del Rec Stores. Amb la intenció d’apropar al Museu al públic jove la Nit de Museus s’ha organitzat conjuntament amb l’entitat Cal Cuta del barri del Rec. Les activitats s’engloben dins del nom: Som Pell.

A les 11 h, a la Nau de les Encavallades, es portarà a terme el Creactiva’t al Museu amb un taller de disseny i artesania amb pell de la mà de Mar Ribaudí,que té el seu taller al Barri de Rec. Durant l’activitat l’artista explicarà el procés creatiu que l’ha portat a guanyar el Premi Ciutat d’Igualada de Disseny Gaspar Camps i que ha quedat exposat al Museu sota el títol: Amb les mans. Moda contemporània conjuntament amb la dissenyadora Mireia Muntadas.

Les activitats de tarda comencen a les 18.30 h a la plaça de Cal Font, d’on sortirà un itinerari que portarà als visitants a passejar pels carrers de la ciutat tot descobrint els escenaris més rellevants pel moviment obrer i l’acció sindical a la comarca des d’una mirada històrica.

Aquesta ruta acabarà al Museu de la Pell on es podrà gaudir amb l’obra de teatre “Pols”. L’obra reflexiona sobre les conseqüències de la desindustrialització, l’apatia social i el desig irrefrenable del jovent d’ajuntar-se i rebel·lar-se contra un context que els condemna a la precarietat, segons paraules dels creadors de l’obra, l’entitat jove Cal Cuta ubicats al barri del Rec.

El Museu obre les seves portes a les 20 h

A partir de l’obertura del Museu, es podran gaudir de les diferents sales d’exposició permanent i temporals ubicades a Cal Boyer fins a les 0h.

A les 22 h, al pati del Museu, es podrà degustar un menú vinculat al patrimoni gastronòmic i la tradició industrial del barri del Rec. Els tiquets per al sopar popular, que tenen un preu de 10 €, es poden adquirir al Foment, al Bar La Cantonada, al Canaletas, al Fel Cafè, a Erika Nails & Coffee Lab i al Local del Barri de Xauxa. També es podran adquirir en el moment de l’acte.

A partir de les 0h tancarà la nit el ritme del blues i el folk del Sergi Estella. A l’1h el hip hop català d’El pa de cada dia continuarà la vetllada. A les 2h una de les noves estrelles del panorama musical català escalfarà la nit amb el reggeaton old school amb trap i drill de La Queency. Tancarà la nit un repàs per la història musical dels últims anys amb PD Curtit.

Dilluns 23, a les 11 h i dins dels actes de la Primavera Gran, es convida a la gent gran a ballar, al pati del Museu, amb un concert amb els Músics del Parc.

El Consell Internacional de Museus (ICOM) organitza el Dia Internacional dels Museus des del 1977 a tot el món i aquest any sota el lema: “El poder dels Museus” demostrant com els museus tenen el poder de transformar el món que els envolta, proposant explorar el potencial dels museus per provocar canvis positius en les seves comunitats.