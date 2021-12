Vallbona crearà el Consell d’Infants format pels veïns més joves

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia està treballant en la creació del Consell d’Infants, un òrgan consultiu que permetrà que els veïns més joves expressin les seves opinions i interessos en tots els assumptes de la vida del municipi que tinguin relació amb ells. Aquest mecanisme de participació permetrà als infants fer sentir la seva veu al consistori del seu municipi.

Per a l’Ajuntament la participació dels ciutadans més joves és de gran importància i incidència per a les polítiques del municipi, a banda de considerar que serà una experiència enormement profitosa per al procés d’aprenentatge i creixement com a ciutadà compromès i responsable.

A Vallbona el projecte comptarà, inicialment, amb veïns nascuts els anys els anys 2010 i 2011, que debatran, opinaran i intervindran en àmbits i temes d’interès ciutadà comunitari. Durant el curs 2021-2022 els infants i la comunitat educativa treballaran en la cocreació d’aquest Consell d’Infants.

Els infants interessats i els seus familiars estan convidats a assistir a la presentació del projecte, que es farà dilluns dia 13 a les 19 h de manera telemàtica, de la mà de la Diputació de Barcelona.