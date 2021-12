S’acosta Nadal, les vacances escolars i per a les familiars separades o divorciades s’apropa el canvi de règim de visites ordinari i s’aplica el règim especial per al període nadalenc.

Com és el règim de visites en període de vacances de Nadal?

Aquest règim de visites se sol dividir en dos períodes. Un des que acaben els menors el col·legi fins al dia 30 o 31 de desembre i el segon període des del dia 30 o 31 de desembre fins al dia anterior a l’inici de les classes després de reis.

No cal alarmar-se. Aquest és el règim estàndard. Però com sempre dic als meus clients: si el procés és de mutu acord, podeu fer l’acord com un vestit a mida de les vostres necessitats.



Quins problemes poden haver-hi en les vacances de Nadal?

Un que he vist recentment és la dificultat per a entendre que una vegada trencat el matrimoni no tot pot mantenir-se com quan si existia relació matrimonial. És a dir, que es vulguin repartir els dies 24,25, 26 i 31 de desembre i els dies 1, 5 i 6 de gener o compartir aquestes dates per meitat.

Això no és problema si, de mutu acord les parts pacten un repartiment d’aquests dies concret. Però si la relació és tibant, i s’ha d’anar a judici, els jutges solen agafar la directa i fer la divisió en els dos períodes i llestos, sense fer un esment especial d’aquests dies.

Què pot suposar el repartiment de dies quan no hi ha molt bona relació? Un constant conflicte.

Fa un temps vaig fer un article sobre la violència vicària i entre les formes d’exercici més lleus, des del meu punt de vista, estaria el canvi de les hores o dies de lliurament i recollida dels menors de manera unilateral per un dels progenitors amb la intenció de fer mal a l’altre progenitor. Aquesta pràctica es dóna amb molta freqüència. S’utilitza el “poder” que es té quan els menors estan amb un progenitor per a decidir modificar l’hora de lliurament o de recollida, fins i tot el lloc. Obligant a l’altre que ha de començar el seu període a abaixar el cap i acceptar una situació que no vol.

Per tant, trobo encertada la postura dels tribunals que davant dues persones amb una relació difícil, no els dona l’oportunitat que tinguin aquest poder en aquests dies concrets festius. Per aquest mateix motiu, cada vegada més, s’acorda en els convenis que el dia d’intercanvi sigui el dia 30 de desembre i no el 31. Perquè el dia 30, si el progenitor que ha de lliurar als menors arriba tard, no genera més que la molèstia del retard. Però si és el dia 31, dia de celebració, que et facin arribar tard a un compromís o que decideixin no lliurar-te al menor, pot ser motiu d’una gran frustració i empipament.

Crec que podríem concloure que és millor evitar temptacions.

Hi ha un altre tema que també és recomanable tenir al cap per a aquestes dates i és l’actualització de les pensions segons l’IPC. En la majoria de les sentències s’actualitza a l’inici de l’any sobre la base de les pujades de l’IPC.