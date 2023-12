Val la pena canviar la hipoteca de variable a fix?

Publicitat

És una pregunta molt habitual a la notaria, i realment no hi ha una resposta única. Si tinguéssim una bola de vidre per predir el futur, la resposta seria claríssima.

El problema és que no som endevins, i els economistes més prestigiosos s’han equivocat habitualment en les seves prediccions, apostant per anys d’interès baixos, fins i tot pròxims al zero, i en canvi, s’ha produït una pujada vertiginosa en els últims dos anys. El novembre del 2021, l’Euríbor a un any es trobava al -0,487 (negatiu….) i actualment, només vint-i-quatre mesos, després al 4,027%.

Moltes vegades escoltem o llegim a les notícies sobre l’evolució, però cal anar a l’exemple pràctic. Per exemple, el Pere i la Maria, que tenen un préstec hipotecari de 150.000 euros de deute actual, van signar l’escriptura amb l’Euríbor a un any més un diferencial del 0,75%, la qual cosa eren molt bones condicions al 2015, i els queden disset anys per a acabar de pagar-la. Actualment paguen una quota de 1.075 euros (calculada la quota al 4,777%) , i van arribar a pagar 752 euros (calculada al 0,273%).

Per tant, la resposta aparentment és fàcil, cal intentar fer una modificació (novació) de la hipoteca, però això cal posar-ho en perspectiva:

Modificar la hipoteca a interès fix ha de ser aprovat pel banc, i això no sempre serà fàcil per diversos motius.

Encara que sembli difícil, podria ser que tornessin a baixar els tipus d’interès, amb el que una hipoteca fixa al, per exemple, 3,70%, seria pitjor que si s’apliqués l’Euríbor més 0,75, en el cas de baixar l’Euríbor al 2%, i trobar-nos una altra vegada amb la sensació que la nostra hipoteca és cara.

Els que tenen la hipoteca variable han tingut anys molt bons de pràcticament no pagar interessos, malgrat que ara s’han disparat aquests.

Els avantatges de fer la modificació són:

Ens estalviem quota a curt termini, i ja es veurà en un futur l’evolució dels tipus d’interès.

Guanyem tranquil·litat, ja que sabrem l’import de cada quota, sense espantar-nos en cas de pujades addicionals de l’Euríbor.

Guanyem tranquil·litat, ja que sabrem l’import de cada quota, sense espantar-nos en cas de pujades addicionals de l’Euríbor. Les despeses de notaria, Registre i tramitació els paga el banc, sempre que s’aprovi l’operació, clar.

Existeixen les hipoteques mixtes, en les quals durant uns anys hi ha tipus d’interès fix i passats aquests dos o cinc anys, per exemple, es torna al tipus variable que teníem.

Per això, cada persona ha d’analitzar les seves circumstàncies i valorar què pot ser millor, si modificar la hipoteca o continuar com s’està.

Compartir