“V”, Espectacle i taller de dansa a La Casa del Teatre Nu

Publicitat

La Casa del Teatre Nu acull aquest dissabte l’espectacle de dansa “V” de la mà de la companyia “l’Émerveillée”. Amb aquesta obra, la ballarina Patricia Hastewell Puig tracta les pors i els desitjos, la necessitat humana de deixar rastre per la por de desaparèixer, de l’efímer de la vida i de la perpetuïtat de l’art. Té un vessant existencialista plantejant-se temes com la condició humana o el sentit de la vida davant l’absurditat del món.

El títol V no és ni la lletra v baixa, ni el número cinc, V és la imatge d’una gavina volant.

Aquest és un espectacle de dansa, teatre físic, arts plàstiques i música. Un cos solitari que juga amb la imaginació i canvia el punt de vista per trobar respostes. Al llarg de l’obra, el públic és partícip de tota la transformació, veient com “V” passa de ser lletra o número a ser un ocell que vola.

La cita és dissabte 3 de febrer a les vuit del vespre a la tarda a La Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous. Abans, el dijous 1 a les 17.30h, hi haurà un taller de dansa amb la creadora obert per a tothom.

Les entrades es poden reservar al telèfon 677519625 o fer la compra directament per internet a la web del Teatre Nu www.teatrenu.com/programacio.

Compartir