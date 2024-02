La Xarxa porta Hansel i Gretel de La Roda produccions a l’Ateneu

Publicitat

Aquest diumenge, 4 de febrer, a ¼ d’1 del migdia, al Teatre Municipal l’Ateneu és podrà veure una adaptació musical del popular conte dels germans Grimm, Hansel i Gretel, amb fragments de l’òpera d’Engelbert Humperdink.

L’acte és organitzat per Xarxa Igualada i l’espectacle té un preu de 7 € i de 5 € per als socis de La Xarxa. Cal presentar el carnet d’associat per poder obtenir el descompte. Ja es poden comprar les entrades al web www.teatremunicipalateneu.cat i el mateix diumenge des d’una hora abans de la funció a la taquilla del teatre, al passatge d’en Vives.

El muntatge, a càrrec de La Roda Produccions, és de Dani Cherta, i està interpretat per Anna Cartoixà, Ferran Rull, Ariadna Suñé, Joan Sàez i Abril Morera. Ximo Díaz ha fet el disseny d’escenografia, Georgina Viñolo el disseny de vestuari i Fran Agramunt la il·luminació. La música original i l’audiovisual són de Ram Moraleda.

Hansel i Gretel, el musical

Perduts enmig d’un bosc fosc i tenebrós els petits Hansel i Gretel s’endinsaran en un fascinant i perillós viatge amb l’únic objectiu de trobar el camí que els guiï cap a casa. Immersos en aquesta aventura, una llum els conduirà fins a una caseta màgica feta de llaminadures i xocolata, però… Alerta! Hi viu una bruixa dolenta que els farà la vida impossible. Una versió divertida i original d’aquest conte. Un espectacle molt visual amb una acurada posada en escena per fer plegats un viatge fascinant.

Hansel i Gretel ha estat nominat com a millor musical familiar als premis del Teatro Musical i com a millor musical familiar als premis Brodway World Spain.

20 anys de La Roda produccions

La Companyia de Teatre La Roda va néixer l’any 2001 de la mà de Dani Cherta amb uns objectius molt clars: crear espectacles de gran qualitat (tant estètica com teatral) per a un públic familiar, educar els nens i nenes utilitzant valors actuals (socials i intel·lectuals) sense caure en els tòpics i no oblidar mai que el teatre per a públic familiar, a part d’educar, ha de divertir, distreure i interessar.

En aquests anys, la Companyia de Teatre La Roda ha realitzat una quinzena d’espectacles: Neil i els planetes, Robinson Crusoe i el mapa del tresor, El Geperut de Notre Dame, La volta al món en 80 dies, Pastorets, cap a Betlem!!, El Flautista d’Hamelín, La rateta que escombrava l’escaleta, La Ventafocs, el musical amb ritme dels 50, La princesa i el pèsol, Aladdin #the popmusical, Gospel for kids, El vestit pop de l’emperador i En Joan sense por i la casa encantada, que han participat en les programacions infantils d’arreu de Catalunya i a diversos festivals i fires de tot l’estat.

Compartir